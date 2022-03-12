تشكيل الأهلي – كريم فؤاد أساسي.. وتاو وشريف يقودان الهجوم ضد صنداونز

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي بـ كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن لتعويض محمد هاني في مواجهة صنداونز بالجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وكان هاني قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة عقب السفر إلى جنوب إفريقيا.

ويلعب الأهلي بثلاثي في خط الوسط مكون من أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

الهجوم: محمد مجدي "أفشة" – محمد شريف – بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي لطفي - رامي ربيعة - حسام حسن - أيمن أشرف - حسين الشحات - محمود وحيد - طاهر محمد طاهر - لويس ميكيسوني - أحمد عبد القادر.

وكان صنداونز قد حقق الفوز على الأهلي في القاهرة بنتيجة 1-0.

ويتصدر ماميلودي صنداونز ترتيب المجموعة بسبع نقاط ويحل الأهلي ثانيا برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الهلال والمريخ من السودان.