تليجراف: لاعبو تشيلسي يبحثون طرق الهروب إذا ساءت أمور النادي المالية

الجمعة، 11 مارس 2022 - 22:43

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي تشيلسي بهدف حكيم زياش

يبحث لاعبو تشيلسي الإنجليزي طرق الهروب من النادي في حال ساءت الأمور المادية في النادي اللندني في ظل العقوبات التي يواجها النادي ومالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

ودخل النادي اللندني في دوامة مالية بعد تجميد أرصدة أبراموفيتش مالك النادي وبدأ الرعاة في سحب استثماراتهم من النادي.

وبحسب تقرير صحيفة "تليجراف" الإنجليزية فأن المسؤولين التنفيذيين قريبا سيكافحون لتغطية 28 مليون جنيه إسترليني من مصروفات الرواتب الشهرية.

أخبار متعلقة
مؤتمر كلوب: عقد صلاح؟ لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك.. وما حدث مع تشيلسي صائب المصائب تتوالى على تشيلسي.. نايكي تفكر في سحب رعايتها وخسارة ضخمة تشيلسي غير قابل للتجميد.. أسد لندن يدك نورويتش بثلاثية توخيل عن تجميد تشيلسي: طالما لدينا قمصان وحافلة تقلنا للمباريات سنقاتل

ولن تساعد الاحتياطيات النقدية كثيرً في المساعدة حيث لم يكن هناك سوى 17 مليون جنيه إسترليني في الشركة الأم للنادي خلال المجموعة الأخيرة من الحسابات.

وأوضح محامون للصحيفة الإنجليزية، أنهم سمعوا من وكلاء معنيين يطالبون بتوضيح حقوق توظيف لاعبيهم.

فيما قال أحد المصادر القانونية إنه على اللاعبين ألا يحصلوا على راتبهم لمدة شهرين للحصول على "سبب عادل واضح" لإنهاء عقدهم.

وتدرك الصحيفة أن تشيلسي لن يكون قادرا على دفع ما يكفي من الأموال من الأمن والإشراف وتقديم الطعام لإبقاء جميع أقسام ستامفورد بريدج مفتوحة.

ولا يعُتقد تشيلسي أنهم سيكونون قادرين على إكمال الموسم بموجب الشروط الحالية للرخصة التي يأملون في مراجعتها في الأيام المقبلة.

وتأتي كل تلك الأحداث في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا واتهام أبراموفيتش بمساندة رئيس روسيا فلاديمير بوتين في قراراته.

وكان أبراموفيتش أعلن قبل عدة أيام نيته بيع تشيلسي مع تبرعه بصافي العائدات إلى ضحايا الحرب في أوكرانيا.

تشيلسي الدوري الإنجليزي رومان أبراموفيتش
نرشح لكم
رانجنيك: رونالدو جاهز.. وتشيلسي ليس وحده فهناك أرسنال وإيفرتون سكاي: المصائب لا تأتي فرادى.. إيقاف حساب تشيلسي البنكي رومانو: صلاح ووكيله يرفضان التجديد مع ليفربول.. المفاوضات متوقفة مدرب نيوكاسل الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال فبراير مؤتمر كلوب: عقد صلاح؟ لا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك.. وما حدث مع تشيلسي صائب ماتيب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال فبراير المصائب تتوالى على تشيلسي.. نايكي تفكر في سحب رعايتها وخسارة ضخمة رومانو: الصفقة الثانية تمت.. مانشستر سيتي يضم موهبة أتليتكو مينيرو
أخر الأخبار
أمير مرتضى: طارق حامد؟ المهلة انتهت وينتظر عرضا سعوديا.. وقد نضم من هو أفضل من ساسي 4 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: قرارات عدم التجديد للخماسي مدروسة.. والبعض لا يضع الزمالك أولوية 17 دقيقة | الدوري المصري
رانجنيك: رونالدو جاهز.. وتشيلسي ليس وحده فهناك أرسنال وإيفرتون 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة 22 59 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 22 ساعة | الدرجة الثانية
سكاي: المصائب لا تأتي فرادى.. إيقاف حساب تشيلسي البنكي ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - شباب بلوزداد ينقض على الصدارة برباعية في جوانينج جالاكسي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
هل يهدد رقم بهادر؟ ظهور لاعب غاني في عمر الـ 68 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 رئيس الزمالك يعلن أسماء 4 لاعبين وافقوا على التجديد