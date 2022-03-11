مؤتمر موسيماني: يجب أن يحدث معنا مثل جوارديولا وفيرجسون.. سيصبح الأهلي طائرة بلا طيار

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إنه بناء الفرق القوية يحتاج لفترة لا تقل عن عامين وذلك ردا على استمراره مع المارد الأحمر بعد تجديد تعاقده.

وتحدث موسيماني في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "بناء فريق قوي يحتاج إلى فترة لا تقل عن عامين، ومع الفرق الكبيرة لا يمكن شراء الوقت، ولكن يمكن اختصاره من خلال الانتصارات".

وأوضح "آرسين فينجر احتاج لفترة ليصنع الإنجازات مع أرسنال، وكذلك أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد، والآن بيب جوارديولا مرت عدة سنوات ولم يحقق دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي لذلك يجب الصبر على المدربين".

وشدد موسيماني "لكي تنجح قاريا يجب الفوز محليا، وشعار الأهلي مدجج بالنجوم التي تعكس هذه الثقافة حتى مانويل جوزيه احتاج لعدة سنوات للنجاح".

وشدد "لاعبو الأهلي بدأوا في تفهم فلسفتي وسويا نحقق النجاحات وبعد مرور عامين يتشبع اللاعبون بفكر الجهاز الفني، ويصبح الفريق أشبه بطائرة تعمل بدون طيار".

وعن مواجهة ماميلودي صنداونز غدا السبت في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا: "لدينا دوافع كبيرة للفوز وأبحث عن الانتصار وليس إثبات قدراتي كمدير فني".

وأكمل "تدريب الفرق الكبيرة مثل الأهلي وصنداونز يضع المدير الفني تحت ضغوط مستمرة ولا مجال للخسارة، وكأن خسارة أي لقاء تعني الهبوط للدرجة الثانية".

وتابع "توجت مع الأهلي بلقبين لبطولة إفريقيا وأسعى بكل قوة نحو اللقب الثالث على التوالي، وصنداونز أيضا لديه دوافع الفوز بعد غيابه عن التتويج منذ 7 سنوات".

وأكد موسيماني تقبله للضغوط الملقاة عليه وقال: "الكل شاهد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والدوافع التي خرجت بالمباراة إلى هذه النتيجة، وهذا حال كرة القدم في كل مكان".

وعن صنداونز مرة أخرى قال: "لعبنا مباراة كبيرة في الذهاب ولكننا لم نوفق في استغلال الفرص التي أتيحت لنا بينما استغلوا هم فرصتهم وسجلوا هدف الانتصار".

وشدد "لا يوجد سبب محدد للخسارة، وإنما هناك أمور مثل الإجهاد وغياب التركيز وعدم التوفيق في اللمسة الأخيرة".

وواصل "سنخوض المباراة بتركيز شديد ودون اندفاع، لدينا دوافع كبيرة، ونحن هنا من أجل الفوز فقط لتعويض النقاط التي خسرناها خاصة في ملعبنا، الأهلي المرشح الأبرز دائما، لذلك الضغوط على صنداونز وليس على الأهلي".

وعن احتمال طلب جنوب إفريقيا استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا قال: "أتمنى حدوث ذلك فجنوب إفريقيا تملك إمكانيات مميزة وسبق لها استضافة كأس العالم وكأس أمم إفريقيا وليونيل ميسي سبق ولعب على ملعب سوكر سيتي الذي سنخوض عليه مباراة الغد كذلك".

ويتصدر صنداونز المجموعة بسبع نقاط يليه الأهلي بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن المريخ فيما يأتي الهلال رابعا بنقطة وحيدة.