مؤتمر الشناوي: نريد الفوز على صنداونز.. وما حدث من كايزر تشيفز رائع

قال محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرماه إن فريقه يسعى للفوز غدا السبت على ماميلودي صنداونز للاقتراب أكثر من التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على صندوانز غدا السبت في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى وستقام على ملعب سوكر سيتي.

وقال الشناوي: "نسعى لتحقيق الفوز في مباراة الغد، خاصة أن التوفيق لم يحالف الأهلي في المباراة الأولى بالقاهرة".

ويتصدر صنداونز المجموعة بسبع نقاط يليه الأهلي بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن المريخ فيما يأتي الهلال رابعا بنقطة وحيدة.

ووجه الشناوي تحية لكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وقال: "لقد استقبلونا بشكل جيد وحرصوا على تهيئة الأجواء بالنسبة لنا وجعلها مثالية وذلك على الرغم من الهزيمة منا في نهائي النسخة الماضية".

وأتم الشناوي حديثه "هذا هو دور الرياضة في توطيد العلاقات بين الأندية".

وكان الأهلي فاز على كايزر تشيفز في نهائي النسخة الماضية بثلاثية دون رد.