مؤتمر مدرب صنداونز: مباراة الأهلي قد تحدد موسمنا.. والإحصائيات تشير لعكس أدائنا ضدهم سابقا

الجمعة، 11 مارس 2022 - 11:25

كتب : FilGoal

ستيف كومفيلا ومانكوبا مانجيثي ورولاني موكوينا

قال مانكوبا مانجيثي المدير الفني لماميلودي صنداونز إن مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قد تحدد موسم فريقه بشكل كبير.

ويحل الأهلي ضيفا على صندوانز غدا السبت في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى وستقام على ملعب سوكر سيتي.

وتحدث مدرب صنداونز في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "سنخوض مباراة صعبة فهي مباراة يمكن أن تحدد موسمنا".

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وواصل "إنها مباراة سيكون لها عواقب لأننا والأهلي نبحث عن نتيجة يمكن أن تؤهلنا لربع النهائي أو تحديد مركزنا في المجموعة، وبالنظر لهزيمتهم ضدنا على أرضهم فمن الواضح إنهم سيأتون للثأر على أمل إزعاجنا".

وتابع مانجيثي "أعتقد أن تلك المباراة ستكون ممتعة للمشاهدين لأنه حينما يكون هناك فريقين كبار يلعبان بعقلية الفوز وليس من أجل التعادل أو البحث عن نقطة فقط وعدم استقبال الأهداف فتصبح مباراة مثيرة للمشاهدين وأعتقد أن تلك المواجهة ستكون كذلك فكلا الفريقين يبحثان عن الفوز".

وعن مواجهة الأهلي من قبل: "هناك الكثير من المواسم التي تعلمنا فيها الكثير من الأشياء عبر السنوات في دوري الأبطال ولكن تلك الدروس لن تكون مفتاحا للمباراة المقبلة لأن الحاضر يملك سيناريو فريد".

وواصل "خلال الثلاثة مواسم السابقة التقينا بالأهلي في ربع النهائي ولم نكن محظوظين أمامهم فقد خسرنا".

وتابع "إن نظرنا للأداء والإحصائيات فيمكن القول إننا أدينا ضدهم أفضل في الموسم الماضي أعتقد كان لدينا نسبة استحواذ وصلت لـ64% وبالنظر لعدد التسديدات والتوغل لمنطقة الجزاء كل شيء من حيث الإحصائيات كان جيد".

واستدرك "وعندما ننظر للمباراة الأخيرة فنحن فزنا، لكن من الناحية الإحصائية فهذا لا يعطي انطباعا بأننا قدمنا الأداء بنفس المستوى الذي قدمناه الموسم الماضي".

وعن النتيجة قال مانجيثي: "مهما كانت النتيجة فهي ليست بالضرورة تعني تصدر المجموعة لكنها قد تضمن لأحدنا التأهل لربع النهائي، وفي الوقت الحالي تركيز صنداونز هو التأهل فقط ثم التفكير في صدار المجموعة لأنه هذا الأمر ليس أهم شيء".

وأتم مدرب صنداونز حديثه قائلا: "ما يهم أننا نضمن تأهلنا لربع النهائي".

ويتصدر صنداونز المجموعة بسبع نقاط يليه الأهلي بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن المريخ فيما يأتي الهلال رابعا بنقطة وحيدة.

صنداونز الأهلي في إفريقيا
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