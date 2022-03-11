مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-3-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك والوداد وقمة كرة اليد

الجمعة، 11 مارس 2022 - 10:48

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام الجونة

يشهد اليوم مباراتين هامتين للزمالك إحداهما في كرة القدم والأخرى في كرة اليد.

فيما يلقي الأهلي عينا على مواجهة الهلال والمريخ في مجموعته في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة الزمالك في كرة اليد.

ويواجه الزمالك منافسه الوداد المغربي في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا في تمام السادسة مساء.

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وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3".

وفي الخامسة مساء يلتقي الزمالك مع منافسه الأهلي في قمة كرة اليد في المرحلة النهائية من الدوري.

وستذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 3".

كما يلتقي أتليتكو مدريد مع منافسه قادش في الدوري الإسباني في تمام العاشرة مساء.

وستنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

وعبر قناة "بي إن سبورتس 3" وفي تمام الثالثة مساء سيواجه الهلال منافسه المريخ ضمن منافسات مجموعة الأهلي والأولى في دوري أبطال إفريقيا.

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الزمالك الأهلي كرة يد في إفريقيا
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