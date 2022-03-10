المريخ لـ في الجول: ماجيت نداي حكما لمواجهة الأهلي.. والأهم الوفاء بكل الالتزامات

أوضح عادل أبو جريشة نائب رئيس المريخ السوداني تفاصيل مواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للقاء صنداونز يوم السبت المقبل، ثم في الجولة الخامسة يلتقي المريخ والتي ستقام على ملعب الأهلي we السلام. (طالع التفاصيل)

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "كاف أخطرنا بتحديد موعد مباراة الأهلي يوم 18 مارس الجاري في الساعة 6 مساء".

وأضاف "منسق المباراة أخبرنا أنها ستكون بحضور جماهيري كذلك الحكم السنغالي ماجيت نداي سيكون هو حكم تلك المواجهة".

الحكم السنغالي أدار 4 مباريات للأهلي منها الفوز على سيمبا 5-0 وصنداونز الموسم الماضي 2-0 وأمام بالميراس البرازيلي في ثالث كأس العالم للأندية 2020 بركلات الترجيح.

وخسر الأهلي تحت إدارته الفنية مباراة واحدة شهدت فوز صنداونز بخماسية دون مقابل.

وأكمل "نشكر إدارة الأهلي على استضافة نادي المريخ وموقفنا وإصرارنا على لعب المباراة في القاهرة هو التزام بكلمتنا واتفاقنا مع إدارة الأهلي".

وشدد "لا يهم من يكون صاحب الملعب وأين تقام المباراة أمام الوفاء بكل الالتزامات".

وأتم "نركز على مباراة الغد أمام الهلال في الدربي ثم بعدها سنبدأ التجهيز لمواجهة الأهلي".

ويلتقي الأهلي مع المريخ يوم 18 مارس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

المريخ يخوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي WE السلام بسبب عدم جاهزية ملعبه لاستضافة المباريات القارية.

وكان الأهلي قد فاز على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل أيام في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للمجموعات.

الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط، فيما يحل المريخ ثالثا بفارق الأهداف.

ويتقي الأهلي مع ماميلودي صنداونز مساء السبت في جنوب إفريقيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة.