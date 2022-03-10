الكشف عن ملعب مباراة المريخ مع الأهلي رسميا

الخميس، 10 مارس 2022 - 13:28

كتب : محمد عبد العظيم

احتفال لاعبي المريخ بالهدف الثاني في شباك الأهلي

تحدد ملعب مباراة المريخ مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا رسميا.

وستقام المباراة في ملعب الأهلي WE السلام بعد انتهاء المهلة المحددة لطلب نقل المباراة.

وقال عادل أبو جريشة نائب رئيس نادي المريخ في تصريحات لـFilGoal.com: "مباراة الأهلي بشكل رسمي ونهائي في القاهرة بملعب السلام يوم 18 مارس".

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وأضاف "كل محاولات البعض لنقلها للسودان فشلت بعد انتهاء المهلة ورفض نادي الهلال استقبال المباراة".

نائب رئيس المريخ أتبع "رغبتنا كانت واضحة وهي اللعب في القاهرة وتحقق ذلك".

وأتم "كاف سيخطر الناديين بموعد المباراة والملعب خلال ساعات".

نادي الهلال كان قد جدد اعتذاره عن عدم استضافة مباراة المريخ مع الأهلي رسميا. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الأهلي مع المريخ يوم 18 مارس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

المريخ يخوض مبارياته في دوري أبطال إفريقيا على ملعب الأهلي WE السلام بسبب عدم جاهزية ملعبه لاستضافة المباريات القارية.

وكان الأهلي قد فاز على المريخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل أيام في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للمجموعات.

الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط، فيما يحل المريخ ثالثا بفارق الأهداف.

ويتقي الأهلي مع ماميلودي صنداونز مساء السبت في جنوب إفريقيا، ضمن مباريات الجولة الرابعة.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي المريخ
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