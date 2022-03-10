الهلال يجدد اعتذاره للمريخ عن عدم استضافة مواجهة الأهلي

الخميس، 10 مارس 2022 - 01:04

كتب : محمد عبد العظيم

المريخ × الهلال

أصدر نادي الهلال السوداني بيانا جديدا يؤكد فيه اعتذاره لمواطنه المريخ السوداني عن عدم استضافة مواجهته ضد الأهلي.

وقال بيان الهلال "لجنة التسيير تتمسك بقرارها التي سبق وأن أعلنته في هذا الشأن، يذكر أن اللجنة قد تلقت خطابا من نادي المريخ يجدد طلبه بخوض مباراته ضد الأهلي في ملعب الهلال".

وفي وقت سابق، أعلن الهلال السوداني مخاطبته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لرفضه إقامة مباراة مواطنه المريخ ضد الأهلي في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا في ملعبه في السودان.

أخبار متعلقة
دوري أبطال إفريقيا - كاف يرفض دخول الجماهير في مباراة الهلال والمريخ الهلال يخاطب كاف لرفضه إقامة مباراة المريخ والأهلي على ملعبه في السودان الهلال السوداني يرفض شروط حضور جماهير مواجهة المريخ المقامة في مصر

وبعد ذلك في وقت لاحق أعلن الهلال سبب رفضه استضافة المريخ مؤكدا أن الأخير خاطبه لخوض مبارياته على ملعبه ولكنه فوجئ باختيارهم ملعب السلام ولم يقدموا أي اعتذار لهم عن عدم الاستمرار في طلبهم. وبناء عليه قرر الهلال عدم استضافة المريخ في ملعبه.

ماذا حدث؟

رغم تأكيد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ على إقامة المباراة في القاهرة، كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن وصول خطاب من الاتحاد السوداني لكرة القدم، بعكس ذلك التأكيد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الاتحاد السوداني خاطبنا لنقل مباراة المريخ ضد الأهلي".

وكشف "ولكن بعد ذلك تواصل معنا حازم مصطفى رئيس نادي المريخ مطالبا إيانا بعدم اتخاذ قرار النقل حتى يتواصل مع مجلس إدارته والاتحاد السوداني".

وأتم "من المنتظر اتخاذ القرار بشأن المباراة مساء اليوم الثلاثاء".

وفي وقت سابق أعاد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني التأكيد على إقامة مباراة فريقه ضد الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في مصر، وليس السودان.

وقال مصطفى لـ FilGoal.com: "ما يقال حول نقل المباراة أحاديث فارغة لا أساس لها من الصحة".

وشدد "المريخ لا يخلف وعده، ولا كلمته، وعلاقتنا بالأهلي ومحمود الخطيب أسمى وأهم".

ومن جانبه، أكد عادل أبو جريشة المشرف العام على الكرة في نفس النادي أنه "لا نية لنقل المباراة، ولم نتقدم بأي طلب، والمباراة في القاهرة".

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com بعد ذلك: "حازم مصطفى رئيس النادي، تواصل رسميا مع أحمد سالم مدير بطولة دوري أبطال إفريقيا، لإقامة المباراة في القاهرة، وأرسلنا خطابا لـ كاف بهذه الرغبة".

وكشف أبو جريشة: "بعض أعضاء المجلس، أقاموا مؤتمرا في السودان منذ ساعات أعلنوا فيه رغبتهم إقامة المباراة في السودان. لكن رئيس النادي لا يعترف بكلامهم لأنه دون موافقته. المباراة ستقام في القاهرة".

وحقق الأهلي حامل اللقب انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ضد المريخ 3-2، ووارتقى للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر ماميلودي صنداونز، قبل مواجهة الفريق الجنوب إفريقي خارج الديار يوم السبت المقبل.

وفي الجمعة التي تلي مباراة صنداونز، يستضيف المريخ الأهلي على استاد السلام بسبب عدم اعتماد كاف لملعب الفريق السوداني حتى الآن.

ويحتل المريخ المركز الثالث بفارق المواجهات عن الأهلي ويأتي الهلال رابعا بنقطة وحيدة.

المريخ الأهلي في إفريقيا الهلال
نرشح لكم
مران الزمالك – تدريبات بدنية وخفيفة بالكرة.. انتظام عبد الله جمعة وراحة لشيكابالا رسالة فيريرا للاعبي الزمالك: معا يمكننا الفوز بكل البطولات.. وإن تذكرتم المشاكل فالأمر انتهى بعثة الوداد تصل مصر استعدادا لملاقاة الزمالك أيمن أشرف: لدينا طموح للفوز بالحادية عشر.. وعلاقتي مع الشناوي ممتدة سفير مصر في جنوب إفريقيا يكشف حقيقة الحضور الجماهيري لمباراة صنداونز والأهلي مرتضى: أولاد الزمالك في عزلة تامة عن الأحداث المتعمدة.. ونرحب بالوداد في بلده الثاني دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع صنداونز.. القنوات الناقلة دوري أبطال إفريقيا - 23 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة صنداونز
أخر الأخبار
الهلال يجدد اعتذاره للمريخ عن عدم استضافة مواجهة الأهلي 11 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
"صراخ وغضب".. موفيستار: الخليفي كان يبحث عن الحكم بعد خسارة باريس ضد ريال مدريد 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الخطيب يكلف إدارة الأهلي التنفيذية بحل مشكلة "أمح" وتصور خاص لذوي الهمم 28 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: لقد غامرنا.. وآخر نصف ساعة كانت رائعة 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بنزيمة: استحققنا الفوز من أجل الجماهير.. يعيش ريال مدريد! 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بوكيتينو: كنا الأفضل و10 دقائق غيرت كل شيء.. وأين مسؤولو تقنية الفيديو؟ 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مشاركة الحارس الثالث وتعادل سلبي.. سيتي إلى ربع نهائي الأبطال على أنقاض سبورتنج لشبونة ساعة | دوري أبطال أوروبا
"نحن ريال مدريد ملوك أوروبا".. حفلة بنزيمة في برنابيو تطيح بـ سان جيرمان من دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 2 تهديد كبير ورقم يحدث لأول مرة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام وست هام 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - كل الطرق تبدأ من صنداونز 4 قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. سهلة لـ ليفربول وتشيلسي يواجه قاهر الكبار