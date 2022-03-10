الهلال يجدد اعتذاره للمريخ عن عدم استضافة مواجهة الأهلي

أصدر نادي الهلال السوداني بيانا جديدا يؤكد فيه اعتذاره لمواطنه المريخ السوداني عن عدم استضافة مواجهته ضد الأهلي.

وقال بيان الهلال "لجنة التسيير تتمسك بقرارها التي سبق وأن أعلنته في هذا الشأن، يذكر أن اللجنة قد تلقت خطابا من نادي المريخ يجدد طلبه بخوض مباراته ضد الأهلي في ملعب الهلال".

وفي وقت سابق، أعلن الهلال السوداني مخاطبته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لرفضه إقامة مباراة مواطنه المريخ ضد الأهلي في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا في ملعبه في السودان.

وبعد ذلك في وقت لاحق أعلن الهلال سبب رفضه استضافة المريخ مؤكدا أن الأخير خاطبه لخوض مبارياته على ملعبه ولكنه فوجئ باختيارهم ملعب السلام ولم يقدموا أي اعتذار لهم عن عدم الاستمرار في طلبهم. وبناء عليه قرر الهلال عدم استضافة المريخ في ملعبه.

ماذا حدث؟

رغم تأكيد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ على إقامة المباراة في القاهرة، كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن وصول خطاب من الاتحاد السوداني لكرة القدم، بعكس ذلك التأكيد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الاتحاد السوداني خاطبنا لنقل مباراة المريخ ضد الأهلي".

وكشف "ولكن بعد ذلك تواصل معنا حازم مصطفى رئيس نادي المريخ مطالبا إيانا بعدم اتخاذ قرار النقل حتى يتواصل مع مجلس إدارته والاتحاد السوداني".

وأتم "من المنتظر اتخاذ القرار بشأن المباراة مساء اليوم الثلاثاء".

وفي وقت سابق أعاد حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني التأكيد على إقامة مباراة فريقه ضد الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في مصر، وليس السودان.

وقال مصطفى لـ FilGoal.com: "ما يقال حول نقل المباراة أحاديث فارغة لا أساس لها من الصحة".

وشدد "المريخ لا يخلف وعده، ولا كلمته، وعلاقتنا بالأهلي ومحمود الخطيب أسمى وأهم".

ومن جانبه، أكد عادل أبو جريشة المشرف العام على الكرة في نفس النادي أنه "لا نية لنقل المباراة، ولم نتقدم بأي طلب، والمباراة في القاهرة".

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com بعد ذلك: "حازم مصطفى رئيس النادي، تواصل رسميا مع أحمد سالم مدير بطولة دوري أبطال إفريقيا، لإقامة المباراة في القاهرة، وأرسلنا خطابا لـ كاف بهذه الرغبة".

وكشف أبو جريشة: "بعض أعضاء المجلس، أقاموا مؤتمرا في السودان منذ ساعات أعلنوا فيه رغبتهم إقامة المباراة في السودان. لكن رئيس النادي لا يعترف بكلامهم لأنه دون موافقته. المباراة ستقام في القاهرة".

وحقق الأهلي حامل اللقب انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ضد المريخ 3-2، ووارتقى للمركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر ماميلودي صنداونز، قبل مواجهة الفريق الجنوب إفريقي خارج الديار يوم السبت المقبل.

وفي الجمعة التي تلي مباراة صنداونز، يستضيف المريخ الأهلي على استاد السلام بسبب عدم اعتماد كاف لملعب الفريق السوداني حتى الآن.

ويحتل المريخ المركز الثالث بفارق المواجهات عن الأهلي ويأتي الهلال رابعا بنقطة وحيدة.