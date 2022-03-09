مرتضى: أولاد الزمالك في عزلة تامة عن الأحداث المتعمدة.. ونرحب بالوداد في بلده الثاني

الأربعاء، 09 مارس 2022 - 15:21

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام الجونة

رحب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بفريق الوداد المغربي في مصر استعدادا للمواجهة المرتقبة بين لافريقين.

ويستضيف الزمالك فريق الوداد المغربي في السادسة من مساء السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية: "كل الترحيب بفريق الوداد المغربي في بلده الثاني مصر ضيوفا أعزاء".

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وأضاف "إلى جماهير الزمالك العظيمة، لا تقلقوا على أولادنا فهم في عزلة تامة عن الأحداث المتعمدة".

وتابع "كل الدعم لهم ولجهازهم الفني والإداري والطبي".

واختتم مرتضى منصور "سينصرهم الله بإذن الله في مباراة يوم الجمعة ليسعدوا الملايين من الجماهير المحترمة المؤدبة المتحضرة".

ويحتل الوداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف بترو أتليتكو المتصدر بـ 7 نقاط.

أما الزمالك فرصيده نقطتين في المركز الثالث ولا بديل عن الفوز أمام الوداد للحفاظ على حظوظ التأهل.

دوري أبطال إفريقيا الزمالك الوداد مرتضى منصور
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