دي بروين يدافع عن مانشستر يونايتد: لماذا يُقال إنهم استسلموا ضدنا؟

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

احتفال دي بروين بهدفه في ديربي مانشستر

دافع كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي عن فريق مانشستر يونايتد بعد الفوز عليه بنتيجة 4-1 يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقد جاري نيفيل وروي كين، نجما يونايتد السابقان، لاعبي فريق الشياطين الحمر بالقول إنهم استسلموا في نهاية المباراة على ملعب الاتحاد.

وصرح دي بروين لصحفيين "من الصعب قول إن يونايتد استسلم، حين تنتهج أسلوب الضغط العالي يصبح من الصعب التعامل معه، لذا قد يكون بدا أنهم استسلموا نوعا ما".

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وواصل "من الصعب على أي فريق مواجهة الضغط العالي لمدة 90 دقيقة. كانت المباراة صعبة نوعا ما في الشوط الأول، ضغطوا عاليا على غير عادتهم، لكن في الشوط الثاني وجدنا مساحات نريدها".

وأتم "شاهدت آخر 10 دقائق وبدا أن يونايتد خارج الخدمة، لذا زادت المساحات الفارغة. ليس بالضرورة قول إنهم استسلموا، من الصعب قول ذلك".

وأحرز البلجيكي هدفين خلال انتصار هام لفريق سيتيزينس في البطولة الإنجليزية.

وسع المتصدر سيتي الفارق مرة أخرى إلى 6 نقاط مع ملاحقه ليفربول. وللأخير لقاء مؤجل.

ويستضيف سيتي فريق سبورتينج لشبونة يوم الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ثم يحل ضيفا على كريستال بالاس يوم الإثنين في الدوري.

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