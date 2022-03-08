توتنام يكتسح إيفرتون بخماسية.. وكين يجتاز رقم هنري

الثلاثاء، 08 مارس 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

هاري كين - توتنام أمام إيفرتون

اكتسح توتنام فريق إيفرتون بخمسة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل هاري كين هدفين ليجتاز رقم تيري هنري كسادس الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

ورفع توتنام رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع ولديه مباراتين مؤجلتين ليشعل صراع المنافسة على المربع الذهبي إذ يبتعد بفارق 3 نقاط فقط عن المركز الرابع.

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وافتتح ميشيل كين التسجيل لتوتنام بالخطأ في مرماه مبكرا في الدقيقة 14 من الشوط الأول.

ولم يمر أكثر من ثلاث دقائق ليعزز سون هيونج مين التقدم لتوتنام بهدف جديد في الدقيقة 17 من الشوط.

وفي العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول نجح هاري كين في تسجيل الهدف الثالث وتأكيد فوز فريقه.

وعادل هاري كين بذلك الهدف رقم تييري هنري صاحب الـ175 هدفا في الدوري الإنجليزي ويناصفه كسادس الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وفي الشوط الثاني افتتح سيرجيو ريجولين مبكرا في الدقيقة الأولى ليسجل رابع أهداف اللقاء.

وبعد عشر دقائق وتحديدا في الدقيقة 56 نجح هاري كين في تسجيل ثاني أهداف وخامس أهداف اللقاء.

وبذلك انفرد هاري كين بالمركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي.

ويفصل كين هدفا واحدا لمعادلة رقم فرانك لامبارد المدير الفني لإيفرتون وخامس الهدافين التاريخيين.

ويحل توتنام ضيفا على مانشستر يونايتد يوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

الدوري الإنجليزي توتنام
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