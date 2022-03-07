البنا حكم مباراة الأهلي مع بيراميدز.. والغندور على الفيديو

الإثنين، 07 مارس 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكم مباراة الأهلي مع بيراميدز.

ويلعب الأهلي مع بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة للدوري المصري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 10 مباريات، بعد تحقيق 8 انتصارات وتعادلين.

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ويتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، بعد تحقيق 8 انتصارات وتعادل واحد.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالتالي:

حكم ساحة: محمود البنا

حكما الراية: أحمد حسام - أحمد توفيق طلب

حكم رابع: عبد العزيز السيد

حكم الفيديو: أحمد الغندور

حكم الفيديو المساعد: يوسف السباطي

وفاز الأهلي في المباراة الأخيرة على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، فاز بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون رد.

وتلعب المباراة يوم الثلاثاء 8 مارس على ملعب الأهلي We السلام في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ويعلق على اللقاء بلال علام ومحمد الكواليني.

وأعلن الأهلي قائمته لمواجهة بيراميدز. (تعرف على القائمة)

وكشف إيهاب جلال المدير الفني لـ بيراميدز عن قائمة فريقه. (طالع القائمة)

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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