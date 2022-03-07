قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان صبحي والكرتي ولاكاي جاهزون لـ الأهلي

الإثنين، 07 مارس 2022 - 13:50

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بيراميدز بهدف علي جبر في مرمى الصفاقسي

أعلن بيراميدز قائمة لاعبيه التي اختارها المدرب إيهاب جلال لمواجهة مضيفه الأهلي يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم:

حراس المرمى: شريف إكرامي والمهدي سليمان

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الدفاع: علي جبر وأسامة جلال وأحمد سامي وأحمد فتحي وحسين السيد ومحمد حمدي وعمر جابر

وسط الملعب: نبيل عماد "دونجا" واريك تراوري ووليد الكرتي ورمضان صبحي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل وإسلام عيسى ومحمد صادق وبلاتي توريه

الهجوم: فخري لاكاي ومحمود وادي

ويغيب عن القائمة دودو الجباس وفخر الدين بن يوسف وأحمد توفيق وأحمد الشناوي.

ويسعى بيراميدز للتمسك بتصدره لترتيب الدوري حين يحل ضيفا على حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في ملعب السلام.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف وللأخير لقاء مؤجل.

وينطلق اللقاء الثامنة مساء الثلاثاء وتنقله قناة أون تايم سبورتس 1.

بيراميدز الأهلي الدوري المصري
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