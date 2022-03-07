قائمة الأهلي - عودة أيمن وياسر لمواجهة بيراميدز

الإثنين، 07 مارس 2022 - 19:31

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

ياسر إبراهيم وأيمن أشرف - الأهلي والمصري

عاد أيمن أشرف وياسر إبراهيم ثنائي دفاع الأهلي لقائمة الفريق لمباراتي بيراميدز في الدوري وصنداونز في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الـ8 للدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

ويغيب أيمن أشرف عن الأهلي منذ مباراة بالميراس في كأس العالم للأندية، بينما يغيب ياسر إبراهيم منذ مواجهة صنداونز في القاهرة.

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وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد عبد المنعم – محمد هاني – كريم فؤاد – محمود وحيد – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – أفشة – أحمد عبد القادر – محمد محمود – طاهر محمد – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – بيرسي تاو

الهجوم: حسام حسن – محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 25، بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، ولا يزال هناك مباراة مؤجلة للفريق الأحمر.

ويسافر الأهلي مباشرة عقب مباراة بيراميدز إلى جنوب إفريقيا، لمواجهة صنداونز يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري
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