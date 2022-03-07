تشكيل الدوري - راندرياناتيناينا يقود هجوم الجونة أمام الزمالك

أعلن رضا شحاتة المدير الفني لنادي الجونة تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك.

ويستضيف الزمالك فريق الجونة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى : إسلام طارق

خط الدفاع: عمرو سعداوي - عمرو طارق - محمد نجيب - آلان كيامبادي

خط الوسط: دانيال إيدي - إسلام محارب - سيف العجوز

خط الهجوم: محمود الشبراوي - أرناود راندرياناتيناينا - إسلام عبد النعيم

وأعلن أسامة نبيه في وقت سابق تشكيل الزمالك للمباراة. (تعرف على التشكيل)

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

ويأتي الجونة في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

وفاز الزمالك في آخر مباراة له في الدوري على فيوتشر بنتيجة 3-2.

بينما خسر الجونة في المباراة الأخيرة له ضد البنك الأهلي 2-1.