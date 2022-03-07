تشكيل الزمالك - 4 تبديلات.. الونش والسعيد أساسيان أمام الجونة والجزيري على الدكة

الإثنين، 07 مارس 2022 - 19:12

كتب : FilGoal

الزمالك - فيوتشر

أعلن أسامة نبيه المدرب العام للزمالك والمدير الفني المؤقت التشكيل الأساسي للفريق أمام الجونة والدفع بمحمد أوناجم أساسيا.

ويستضيف الزمالك فريق الجونة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري على استاد القاهرة.

ويجلس كل من محمد أوناجم وسيف الجزيري ورزاق سيسيه على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد أبو الفتوح

الوسط: محمد أشرف "روقا" – يوسف أوباما – إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بنشرقي

الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد – محمد عبد الغني – حازم إمام – محمد عبد الشافي– ماجد هاني – إسلام جابر – رزاق سيسيه – سيف الجزيري - محمد أوناجم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 22 نقطة من عشر مباريات.

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