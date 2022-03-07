تقرير: رئيس الاتحاد المغربي يطير إلى لندن لمحاولة إعادة زياش للمنتخب

الإثنين، 07 مارس 2022 - 16:33

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب وجنوب إفريقيا - الصورة من الكاف

أفادت تقارير مغربية بأن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم سيسافر إلى لندن خلال أيام لمحاولة حل أزمة حكيم زياش جناح تشيلسي مع أسوط الأطلس.

الشهر الماضي أعلن زياش اعتزاله اللعب دوليا بسبب خلافاته مع وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب.

وذكر موقع le360 سبور المغربي نقلا عن جريدة الصباح أن لقجع سيتوجه رفقة عضو إداري إلى لندن من أجل الجلوس مع زياش ومحاولة طي صفحة خلافه مع المدرب البوسني.

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وأضاف التقرير أن لقجع اضطر إلى التدخل شخصيا من أجل حل الأزمة حتى يتواجد زياش خلال مباراتي الذهاب والإياب ضد الكونغو الديمقراطية في إطار الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2022.

ويحل المنتخب المغربي ضيفا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 25 مارس في لقاء الذهاب بملعب الشهداء، فيما يقام الإياب بملعب محمد الخامس يوم 29، من أجل تذكرة مؤهلة للمونديال.

وكان وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب استبعد زياش من قائمة الفريق التي شاركت في كأس إفريقيا 2021.

واتهم المدرب البوسني، لاعب تشيلسي، بالتكاسل وعدم الرغبة في المشاركة بالتدريبات.

وخرج المغرب من ربع نهائي البطولة على يد مصر.

وقال زياش عبر قناة أبو ظبي الرياضية الشهر الماضي: "لن أعود لمنتخب المغرب مرة أخرى هذا هو قراري النهائي، بالتأكيد أشعر بالحزن ولكن تركيزي بالكامل الآن مع تشيلسي".

وأضاف "القرار الذي يتخذه المدرب يجب أن يُحترَم، لكن مع كل الأكاذيب التي تأتي معه فهذا يجعل الأمور واضحة بالنسبة لي".

وأتم تصريحاته: "إنها أنباء سيئة للشعب المغربي؟ أتفهم وأشعر بالأسف من أجلهم".

وجاءت مسيرة زياش الدولية على النحو التالي:

مباريات دولية: 40 مباراة

تسجيل أهداف: 17 هدفا

صناعة أهداف: 10 أهداف

أبرز المشاركات: نهائيات كأس العالم 2018، وكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وغاب زياش عن نسخة 2017 من بطولة الأمم الإفريقية بسبب خلاف مع هيرفي رينار المدير الفني السابق لأسود الأطلس.

كما غاب عن النسخة الأخيرة بالكاميرون بسبب خلاف مع وحيد خليلوزيتش المدير الفني الحالي لمنتخب المغرب.

حكيم زياش المغرب تشيلسي فوزي لجقع
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