نور الدين يحكم مباراة الزمالك والجونة.. والصباحي لـ الفيديو

الأحد، 06 مارس 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - إبراهيم نور الدين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكم مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري.

ويلعب الزمالك مع الجونة غدا الاثنين ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من الدوري.

وجاء طاقم تحكيم المباراة كالتالي:

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حكم الساحة: إبراهيم نور الدين

حكما الراية: محمود أبو الرجال - أحمد لطفي

حكم رابع: وليد عبد الرازق

حكم فيديو: محمد الصباحي

حكم الفيديو المساعد: سمير جمال .

وأعلن أسامة نبيه قائمة الزمالك لمواجهة الجونة. (طالع التفاصيل)

وغاب شيكابالا وعبد الله جمعة وطارق حامد عن القائمة. (تعرف على التفاصيل)

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

ويأتي الجونة في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

وتُلعب المباراة في استاد القاهرة الملعب الخاص بالزمالك في الدوري وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق بلال علام.

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