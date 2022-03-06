قائمة الزمالك – غياب شيكابالا وطارق حامد أمام الجونة

يغيب اسم محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن قائمة الزمالك أمام الجونة، فيما يستمر غياب طارق حامد.

أعلن أسامة نبيه مدرب الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري.

قائمة الزمالك شهدت غياب اسم شيكابالا قائد الفريق، فيما استمر غياب طارق حامد لاعب الوسط مع استمرار تجهيزه للعودة من الإصابة.

وتواجد الثلاثي الشاب ماجد هاني، وسيف جعفر، ويوسف أسامة نبيه في القائمة للمباراة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي.

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – أشرف بنشرقي – رزاق سيسيه – ماجد هاني – سيف جعفر.

الهجوم: عمر السعيد – سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه.

ويلتقي الزمالك مع الجونة مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.