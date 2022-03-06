في الجول يكشف أسباب غياب شيكابالا وطارق حامد وجمعة عن الزمالك أمام الجونة

الأحد، 06 مارس 2022 - 21:36

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - نادي مصر - ربع نهائي كأس مصر

يدخل الزمالك مباراة الجونة المقبلة في الدوري بغياب طارق حامد، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، وعبد الله جمعة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غياب طارق حامد يأتي بسبب تفضيل الجهاز الفني التريث في عودته للمشاركة، وتجهيزه لمباراة الوداد رغم مشاركته في التدريبات.

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من جهة أخرى، يغيب شيكابالا عن المباراة بسبب معاناته من إجهاد في عضلة السمانة.

قائد الزمالك غادر مباراة الزمالك الماضية أمام فيوتشر مصابا بين الشوطين، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي للعودة في أسرع وقت.

وأخيرا، يأتي غياب عبد الله جمعة بسبب تعرضه لكدمة في الركبة، يخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي.

أسامة نبيه أعلن قائمة الزمالك لمباراة الجونة في غياب طارق حامد وشيكابالا. (طالع قائمة الزمالك)

الزمالك يلاقي الجونة مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

المباراة ستكون الأخيرة تحت قيادة أسامة نبيه، وقبل وصول جوسفالدو فيريرا لقيادة الفريق.

وسيتواجد فيريرا في المدرجات مساء الإثنين لمتابعة المباراة من الملعب، قبل أن يتولى المهمة رسميا.

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