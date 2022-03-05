موسيماني: مباراة المريخ كانت تبدو سهلة لكنها عكس ذلك

السبت، 05 مارس 2022 - 23:49

كتب : FilGoal

الأهلي - المريخ

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن مباراة فريقه ضد المريخ السوداني لم تكن سهلة مثلما يرى البعض.

ونجح الأهلي في تحقيق أول فوز له في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني عبر قناة بي إن سبورتس: "يمكن أن نتحدث عن التفاصيل، خلال أول 15 دقيقة لعبنا بشكل جيد وكان من الممكن أن نسجل 3 أهداف".

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وأضاف "المريخ فريق جيد ولعب دون خوف أو رهبة ودائما كان يترك 4 لاعبين للهجوم".

وأكمل "حاولنا أن نسجل المزيد من الأهداف وأهدرنا الكثير من الفرص وعانينا من الأمر ذاته أمام صنداونز، رغم أننا سجلنا 4 أهداف أمام فاركو ولم نهدر فرص كثيرة".

وواصل "يجب أن نكون سعداء بالفوز والنقاط الثلاثة لأن المباراة ضد المريخ تبدو أنها سهلة لكنها صعبة جدا وهذا الفريق خطير للغاية ونجح في حصد نقطة أمام صنداونز وكان من الممكن أن يحصد نقطة أمامنا أيضا".

وأوضح "الأمر لا يتعلق ببناء الهجمات ولكن أمام المرمى لم نكن جيدين، الوقت قصير وقد تقول إنها مشكلة".

وشدد "أنا سعيد بالفريق وبالفرص التي يصنعها أمام المرمى حتى إذا كنا لا نسجلها كلها".

وأتم تصريحاته "صنداونز فريق قوي ونحن أيضا ويجب أن نؤمن أننا قادرون على العودة من هناك بنتيجة إيجابية".

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