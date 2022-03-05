الأهلي ينجو من فخ المريخ ويحقق أول فوز في مجموعات إفريقيا

نجح الأهلي في تحقيق أول فوز له في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفاز الأهلي على المريخ في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى لدور المجموعات، التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام.

ليصل الأهلي إلى النقطة الرابعة ويرتقي للمركز الثاني في المجموعة الأولى، خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر بـ7 نقاط.

بينما تجمد رصيد المريخ عند النقطة 4 في المركز الثالث.

ويظل الهلال السوداني في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها محمد شريف هدفين، ومصطفى كرشوم مدافع المريخ بالخطأ في مرماه.

ويلتقي الأهلي يوم السبت المقبل ضد صنداونز في جنوب إفريقيا في الجولة الرابعة من المجموعات، ويلعب الهلال ضد المريخ.

وصف المباراة

لم ينتظر الأهلي كثيرا ليسجل الهدف الأول الذي جاء في الدقيقة 3 عن طريق محمد شريف الذي استلم تمريرة من بيرسي تاو جعلته في مواجهة المرمى ليضع الكرة في الشباك بقدمه اليسرى.

واستمر الأهلي في سيطرته على اللعب وانطلق محمد هاني وأرسل تمريرة طويلة مرت من أمام محمد شريف ووصلت إلى حارس المريخ.

وسدد عماد الصيني لاعب المريخ كرة من أمام منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى مرمى الأهلي.

وبعد تمريرة مع أحمد عبد القادر وصلت الكرة إلى أفشة ليسدد من أمام منطقة الجزاء، لكن حارس المريخ يمسك بالكرة.

ونجح محمد شريف في إضافة الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 33 بعد انطلاقة من أحمد عبد القادر من ناحية اليسار. ومر لاعب الأهلي من دفاع المريخ ومرر الكرة إلى شريف الذي وضعها في الشباك بالقدم اليسرى.

وكاد شريف أن يسجل الثالث من عرضية لمعلول لكن الحكم أشار إلى التسلل.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل المريخ السوداني هدفه الأول من هجمة مرتدة وتمريرة من رمضان عجب وصلت إلى توني إدجوماريجوي الذي وضع الكرة في شباك الشناوي في الدقيقة 43.

الشوط الثاني

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وكما بدأ الشوط الأول بادر الأهلي بالهجوم في الشوط الثاني وانطلق محمد هاني من ناحية اليمين وسدد كرة مرت جوار القائم.

وواصل الأهلي إهدار الفرص وسدد أفشة كرة من أمام منطقة الجزاء مرت جوار قائم المريخ.

وأجرى موسيماني تبديل مزدوج للأهلي في الدقيقة 62 بنزول طاهر محمد وحسين الشحات بدلا من أحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

وأهدر الأهلي أخطر فرصة في الشوط الثاني بعد انطلاقة من معلول الذي أرسل عرضية وصلت إلى حسين الشحات أمام المرمى، لكن دفاع المريخ أبعد الكرة قبل أن تمر إلى الشباك من أمام لاعبي الأهلي.

وارتدت الكرة بهجمة للمريخ في الدقيقة 70 سجل منها هدف التعادل في شباك الشناوي عن طريق السماني الصاوي، بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

بعد الهدف اندفع الأهلي للهجوم ونجح عمرو السولية في تسجيل الهفد الثالث في الدقيقة 74 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة اصطدمت بمدافع المريخ وغيرت مسارها نحو الشباك.

وغادر محمد شريف الملعب في الدقيقة 80 وشارك بدلا منه حمدي فتحي.

وشارك حسام حسن في الدقائق الأخيرة بدلا من أفشة.

واستمرت النتيجة كما هي حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية بفوز الأهلي.