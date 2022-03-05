مؤتمر موسيماني - عن بكاء حسام حسن ومشاكل الدفاع وما ينقص عبد القادر.. وطلب ثالث للفيديو

السبت، 05 مارس 2022 - 23:37

كتب : أحمد الخولي

بيتسو موسيماني - الأهلي × صنداونز

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على صعوبة مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا على ضرورة تطبيق تقنية الفيديو خلال هذا الدور من البطولة.

ونجح الأهلي في تحقيق أول فوز له في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدفين. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباريات دور المجموعات في كل سنة يحدث فيها نفس الأشياء، والموسم الماضي تعادلنا على ملعبنا ضد فيتا كلوب".

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وأضاف "للمرة الثالثة على التوالي أقول إننا نحتاج لتقنية الفيديو في دور المجموعات في بطولة إفريقيا".

وواصل "الدفاع كان جيدا حتى سجلنا الهدف الثاني، بعدها تلقينا هدفين وفي النهاية سجلنا الهدف الثالث وحققنا الفوز، وسنعمل على حل مشاكل الدفاع".

وأكمل "عبد القادر لاعب جيد جدا ولكن ننتظر منه المزيد وأن يسجل الأهداف".

واستمر في تصريحاته "تصدر المجموعة لا يعني أنك حققت اللقب، فزنا باللقب مرتين ونحن في المركز الثاني ولكني أحب الصدارة بالتأكيد".

بكاء حسام حسن

موسيماني انتقل للحديث عن حسام حسن مهاجم الفريق ودوره مع الأهلي في الفترة الحالية.

وقال موسيماني: "هل يجب أن أدفع بحسام حسن بدلا من محمد شريف الذي يسجل باستمرار؟".

وأوضح "أتعرف ما هو المهم؟ هو أن يشارك حسام حسن باستمرار حتى يحصل على حساسية اللعب".

وشدد "نحب حسام حسن ونحتاج إليه، لدينا الكثير من المباريات قادمة وسيلعب بالتأكيد".

وكشف "تحدثت مع حسام حسن عقب مباراة فاركو عندما كان يبكي وأخبرني أنه كان يريد فرصة أكبر، وتفهم الموقف واليوم لم يبكِ".

وأشار "أخبرت حسام حسن أنني سأمنحه فرصة أكبر للمشاركة وكنت أريد ذلك بالفعل لكن محمد شريف يسجل الأهداف".

وأتم تصريحاته "السؤال المنطقي هو لماذا لم يشارك ميكيسوني أمام المريخ، لكنه لم يبكِ ولذلك لم يسألني أحدا هذا السؤال".

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