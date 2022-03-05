مدرب المريخ: لن يُحسم شيء قبل النهاية.. ويهاجم صحفي سوداني لهذا السبب

أبدى لي كلارك المدير الفني لـ المريخ السوداني غضبه من الخسارة ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر المريخ من الأهلي بنتيجة 3-2 في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وقال كلارك عقب نهاية اللقاء: "غاضب من أداء اللاعبين في المباراة وكنت أتمنى نقطة على الأقل لأني لم ألعب للهزيمة من الأهلي وأرى أنني كنت أستطيع الخروج بنتيجة أفضل".

وأضاف في المؤتمر الصحفي: "التدريبات طوال الأسبوع الماضي كانت من أجل التعامل مع الأهلي دفاعيا وهجوميا".

وواصل "عقليتي هى الفوز ولا شئ غيره وكنت أتمنى الفوز، قدمنا مباراة جيدة والأخطاء البسيطة هي من حسمتها لصالح الأهلي".

وشدد "المجموعة صعبة ولن يُحسم فيها شيء قبل النهاية".

وأردف "أشكر مصر على ما قدمته من استضافة ورعاية رائعة لفريقي".

وواصل "لن أطلب نقل مباراتي الثانية من القاهرة ولا يفرق معي مواجهة الأهلي في أى مكان لأني واثق من فوز فريقي وألعب على ذلك".

ورد كلارك على صحفي سوداني قائلا: "أنت مجنون؟ كيف تتخيل أني لم أطلب من اللاعبين مراقبة محمد شريف، وما كان يجب لك أن تسأل هذا السؤال ولعبت من أجل الفوز".









































































































































































ليصل الأهلي إلى النقطة الرابعة ويرتقي للمركز الثاني في المجموعة الأولى، خلف صنداونز الجنوب إفريقي المتصدر بـ7 نقاط.

بينما تجمد رصيد المريخ عند النقطة 4 في المركز الثالث.

ويظل الهلال السوداني في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها محمد شريف هدفين، ومصطفى كرشوم مدافع المريخ بالخطأ في مرماه.

ويلتقي الأهلي يوم السبت المقبل ضد صنداونز في جنوب إفريقيا في الجولة الرابعة من المجموعات، ويلعب الهلال ضد المريخ.