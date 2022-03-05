الأهلي يصل لـ الانتصار رقم 200 في كل المسابقات الإفريقية

السبت، 05 مارس 2022 - 23:04

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - بيان رسمي

وصل الأهلي للانتصار رقم 200 في تاريخه بالمسابقات الإفريقية للأندية بعد الفوز على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي بصعوبة على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

ووصل الأهلي للفوز رقم 200 في كل المسابقات الإفريقية (دوري أبطال إفريقيا – كأس الكؤوس الإفريقية – كأس الاتحاد الإفريقي – الكونفدرالية الإفريقية – السوبر الإفريقي).

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خاض الأهلي عبر تاريخه 387 مباراة فاز في 200 وتعادل في 102 وخسر 85 في كل المسابقات القارية.

سجل لاعبو الأهلي 598 هدفا بفضل ثلاثية اليوم، أي يفصله هدفين من أجل الوصول لـ 600 هدف قاري، واستقبلوا 292 هدف.

تفاصيل أرقام الأهلي في المسابقات القارية المختلفة

دوري أبطال إفريقيا

مباريات: 305

فوز: 156

تعادل: 85

هزيمة: 64

أهداف له: 480

أهداف عليه: 233

مشاركات: 33

ألقاب: 10

كأس الكؤوس الإفريقية

مباريات: 44

فوز: 25

تعادل: 8

هزيمة: 11

أهداف له: 70

أهداف عليه: 26

مشاركات: 5

ألقاب: 4

كأس الاتحاد الإفريقي

مباريات: 4

فوز: 2

تعادل: 1

هزيمة: 1

أهداف له: 4

أهداف عليه: 5

مشاركات: 1

ألقاب: 0

كأس الكونفدرالية الإفريقية

مباريات: 24

فوز: 12

تعادل: 4

هزيمة: 8

أهداف له: 27

أهداف عليه: 20

مشاركات: 3

ألقاب: 1

كأس السوبر الإفريقي

مباريات: 10

فوز: 5

تعادل: 4

هزيمة: 1

أهداف له: 15

أهداف عليه: 8

مشاركات: 10

ألقاب: 8

** الأرقام من موقع طارق سعيد egyptianfootball

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