منافس الزمالك – الوداد يعزز صدارته في الدوري المغربي بالفوز على شباب المحمدية

السبت، 05 مارس 2022 - 21:57

كتب : FilGoal

يحيى جبران يحتفل بهدف الوداد الثالث في الزمالك

عزز الوداد تصدره لترتيب الدوري المغربي بالفوز على شباب المحمدية بنتيجة 2-1 في الجولة 20.

فوز الوداد رفع رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 6 نقاط عن منافسه الرجاء الذي سيلتقي نهضة بركان.

واستطاع الوداد أن يحقق الفوز على منافسه في الدوري بعدما حسم التعادل المواجهات الثلاث السابقة.

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تقدم الوداد بهدف رضا الجعدي في الدقيقة 63 بمتابعة من داخل منطقة الجزاء لتسديدة مرتدة من يدة الحارس.

وبعد 9 دقائق أضاف الليبي مؤيد اللافي هدف الوداد الثاني بعدما أودع عرضية أيوب المولد بسهولة في الشباك.

وقلص الضيوف الفارق في الدقيقة 85 عن طريق آلان تيري أكونو بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة.

وسيلتقي الوداد يوم الجمعة المقبل مع الزمالك في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الوداد المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وبفارق 4 نقاط عن الزمالك.

بينما يتصدر بترو أتليتكو الأنجولي الترتيب برصيد 7 نقاط عقب مرور 3 جولات.

الوداد منافس الزمالك دوري أبطال إفريقيا الدوري المغربي
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