تقارير: سليماني كوليبالي يفسخ تعاقده مع النجم الساحلي بسبب المستحقات

السبت، 05 مارس 2022 - 20:51

كتب : FilGoal

سليماني كوليبالي مع النجم الساحلي

غاب سليماني كوليبالي لاعب النجم الساحلي التونسي عن مباراة فريقه ضد الإفريقي التونسي بعدما فشل مسؤولو النادي في التواصل معه، وأشار تقرير لفسخ تعاقده مع النادي.

سليماني كوليبالي

النادي : النجم الساحلي

النجم الساحلي

وبحسب موقع "الصريح" التونسي فأن المهاجم الإيفواري "بسبب عدم حصوله على مستحقاته تخلّف عن الحصة التدريبية التي خاضها فريقه أمس الجمعة أثناء الاستعداد للقاء الإفريقي".

وأضاف التقرير أن كوليبالي لم يلتحق بالفندق الذي أقام به النادي التونسي، ولم يتمكن مسؤولو فريق جوهرة الساحل من الاتصال به بسبب غلقه لهاتفه الجوال.

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وبحسب موقع "كوارجي" التونسي فأن الإيفواري طالب بمستحقاته البالغة 4 ملايين دينار تونسي (يعادل 1.2 مليون يورو)، وقرر المهاجم الإيفواري إنهاء عقده من جانب واحد.

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وخاض كوليبالي 4 مباريات فقط الموسم الحالي سجل هدفين.

ومنذ انتقاله لصفوف النجم سجل الإيفواري البالغ 27 عاما 21 هدفا وصنع 3 في 52 مباراة.

وتعادل النجم الساحلي مع الإفريقي في قمة الجولة التاسعة من الدوري التونسي في غياب اللاعب الإإيفواري.

ويحتل النجم الساحلي المركز الرابع برصيد 11 نقطة في المجموعة الثانية من الدوري التونسي، إذ يتأهل أول 3 من المجموعتين للمنافسة على لقب الدوري.

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وكان النجم قد أعلن في وقت سابق التوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن جدولة مستحقات غرامة كوليبالي في فبراير الماضي. (طالع التفاصيل)

الاتفاق يقضي بدفع مبلغ قدره مليون و880 ألف دولار على أربعة أقساط متساوية قيمة كل واحدة منها 470 ألف دولار.

وكان الإيفواري سليماني كوليبالي هرب من الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي.

ولعب سليماني كوليبالي مع الأهلي خلال عام 2017 لـ 12 مباراة، سجل فيهم 6 أهداف.

سليماني كوليبالي الأهلي النجم الساحلي
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