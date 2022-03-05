تشكيل الأهلي - بيرسي تاو يقود الهجوم أمام المريخ.. وحمدي على مقاعد البدلاء

عاد بيرسي تاو للظهور في تشكيل الأهلي الأساسي في مواجهة المريخ السوداني.

ويلعب الأهلي ضد المريخ السوداني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في ملعب الأهلي we السلام، بسبب عدم حصول نادي المريخ على الموافقات لإقامة مبارياته في ملعبه في السودان.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أفشة

الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – حمدي فتحي – حسام حسن – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد محمود – طاهر محمد – كريم فؤاد – لويس ميكيسوني

وكان الأهلي تعادل مع الهلال السوداني وخسر من صنداونز الجنوب إفريقي، بينما فاز المريخ على الهلال وتعادل مع صنداونز.