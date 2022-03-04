عملا معه في آخر تجربتين.. تعرف أكثر على مساعدي فيريرا في الزمالك

يضم الجهاز الفني لـ جوسفالدو فيريرا ثلاثي برتغالي، روي أجواش وبيدرو بوكاش وأندري سوزا.

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FilGoal.com يقربكم أكثر من الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي الذي يخوض ولايته الثانية مع الزمالك.

مدرب مساعد: روي أجواش

يبلغ من العمر 60 عاما، كلاعب ارتدى قميص بورتو وبنفيكا في الألفية الماضية واعتزل المهاجم في عام 1995 بقميص ريجينا.

في بداية عام 2000 درب فيتوريا سيتوبال وعمل مساعدا في ماريتيمو وسبورتنج براجا ومن هنا بدأت معرفة أجواش بفيريرا إذ عمل مساعدا له بين 2003 و2006.

وفي أغسطس 2014 تولى تدريب منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر) وقادهم في كأس الأمم الإفريقية 2015 للتعادل في المباريات الثلاث بدور المجموعات.

رحل عام 2016 لكنه عاد بعد عام لتدريب المنتخب مرة أخرى، وفي ديسمبر 2019 أنهى مشواره مع المنتخب الإفريقي ليعمل مساعدا رفقة فيريرا في سانتوس البرازيلي ومن ثم بوافيشتا.

أجواش أعلن منذ ساعات أنه بصدد بدء مهمة جديدة رفقة فيريرا في الزمالك عبر قناة برتغالية.

🚨Última hora: Rui Águas revela em direto e exclusivo no 5 que vai treinar, junto com Jesualdo Ferreira, um clube no Egipto. ⚽️🏟 #5meianoite #zamalek pic.twitter.com/LYxU0lAMj1 — 5meianoite (@5mnoite) March 4, 2022

محلل الأداء: بيدرو بوكاش

برتغالي يبلغ 42 عاما وسبق له أن درب فريق بنفيكا للسيدات وحصد 5 ألقاب (لقبين دوري ولقبين كأس وكأس سوبر برتغالي).

وعمل مدربا مساعدا في صفوف نادي بيلينسيتش البرتغالي، ثم اجتمع مع فيريرا في آخر تجربتين له مع سانتوس البرازيلي وبوافيشتا البرتغالي.

ويعمل بوكاش حاليا محللا لقناة "كانال" البرتغالية وسيجتمع حسبما علم FilGoal.com غدا مع إدارة القناة لحسم موقفه.

المعد البدني: أندري سوزا

المترجم: حسني خطاب وسبق له أن عمل مع الزمالك مترجما لكل من فيريرا وجايمي باتشيكو وأجوستو إيناسيو.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا خلف بترو أتليتكو والوداد بعدما جمع نقطتين من أول 3 مباريات.