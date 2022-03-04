خبر في الجول - تعرف على مساعدي فيريرا في الزمالك

أعلن الزمالك تعيين البرتغالي جوزفالدو فيريرا مديرا فنيا لعام ونصف مع تعيينه لـ 3 مساعدين، FilGoal.com يكشف أسماء الثلاثي الذي سيتواجد على مقاعد الأبيض فنيا.

مرتضى منصور رئيس النادي أوضح أن فيريرا سيمتد تعاقده لموسم ونصف. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com يكشف موعد وصول فيريرا ومباراته الأولى مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فأن الثلاثي هو:

مدرب مساعد: روي أجواش - والذي سبق أن عمل معه في سانتوس البرازيلي وبوافيشتا البرتغالي (آخر تجربتين لفيريرا) ودرب من قبل منتخب كاب فيردي وفريقي إستوريل وفيتوريا سيتوبال.

وظهر أجواش في قناة برتغالية معلنا أنه سيقود الزمالك مع فيريرا بدءا من غدا 5 مارس.

🚨Última hora: Rui Águas revela em direto e exclusivo no 5 que vai treinar, junto com Jesualdo Ferreira, um clube no Egipto. ⚽️🏟 #5meianoite #zamalek pic.twitter.com/LYxU0lAMj1 — 5meianoite (@5mnoite) March 4, 2022

محلل الأداء: بيدرو بوكاش - وسبق أن عمل مع فيريرا في سانتوس البرازيلي، ولا زال موقفه معلقا لأن لديه عقد مع قناة "كانال" البرتغالية وسيجتمع مع إدارة القناة غدا السبت لتحديد موقفه.

المعد البدني: أندري سوزا

المترجم: حسني خطاب وسبق له أن عمل مع الزمالك مترجما لكل من فيريرا وجايمي باتشيكو وأجوستو إيناسيو.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا خلف بترو أتليتكو والوداد بعدما جمع نقطتين من أول 3 مباريات.