في الجول يكشف موعد وصول فيريرا ومباراته الأولى مع الزمالك

الجمعة، 04 مارس 2022 - 21:17

كتب : إبراهيم رمضان

مؤتمر تجديد عقد فيريرا

متى يصل جوزفالدو فيريرا إلى القاهرة؟ وما هي المباراة الأولى له على رأس الزمالك فنيا؟ هذا ما يجيب عنه FilGoal.com.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عودة البرتغالي في ولاية ثانية بعقد يمتد لموسم ونصف.

وحسبما علم FilGoal.com فأنه من المتوقع وصول جوزفالدو فيريرا في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين المقبل.

أخبار متعلقة
ولاية أولى استثنائية لـ فيريرا مع الزمالك مران الزمالك - نبيه يعقد جلسة مع اللاعبين.. وطارق حامد يواصل التأهيل عودة البروفيسور.. فيريرا مدربا لـ الزمالك في الجول يكشف موقف مدرب الزمالك الجديد.. فيريرا يقترب بشدة وبديله جاهز

وسيقود أسامة نبيه مباراة الزمالك والجونة في الدوري يوم الإثنين المقبل، وسيشاهد فيريرا المباراة من المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة.

وسيقود البرتغالي الزمالك فنيا أمام الوداد يوم الجمعة المقبل.

وكان أسامة نبيه قد قاد الزمالك لفوز صعب على فيوتشر في الدوري بنتيجة 3-2 بعدما تولى المهمة مؤقتا عقب رحيل كارتيرون.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا خلف بترو أتليتكو والوداد بعدما جمع نقطتين من أول 3 مباريات.

اللقب الـ12

بطل الدوري في البرتغال ومصر وقطر كان قائد الكتيبة البيضاء نحو لقب الدوري الـ12 في تاريخ الفريق، في موسم 2014-2015 أعاد الزمالك إلى زعامة الكرة المصرية بالتتويج بالثنائية المحلية.

في فبراير 2015 خلف مواطنه جايمي باتشيكو في دكة الزمالك، ليبدأ مسيرة محلية مميزة انتهت بالتتويج بلقب الدوري الذي غاب عن خزائن الأبيض 11 عاما.

ثم واصل نتائجه المميز بالتفوق على الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك، في نهائي كأس مصر بالفوز بهدفي باسم مرسي مهاجم سيراميكا كليوباترا حاليا.

قبل أن يودع الكونفدرالية الإفريقية من الدور نصف النهائي على يد النجم الساحلي التونسي ويخسر السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 3-2.

ثم جمع فيريرا 10 نقاط في أول 4 جولات من الدوري موسم 2015-2016 قبل أن يغادر القلعة البيضاء بعد 41 مباراة، فاز في 28 منها وخسر 6.

وبعد الزمالك قاد فيريرا فريق السد القطري لمدة 3 مواسم ونصف.

ثم درب سانتوس البرازيلي سبعة أشهر وقاد بوافيشتا في النصف الثاني من الموسم الماضي.

10 ألقاب

وخلال مسيرته الممتدة منذ عام 1981، توج فيريرا بعشرة ألقاب، أبرزها ثلاثية متتالية مع بورتو في الدوري البرتغالي.

مارس فيريرا كرة القدم في شباب نادي أوفارينسي قبل أن يتوقف في عمر الـ20 ليبدأ رحلته التدريبية.

قاد العديد من الأندية البرتغالية ودرب أنجولا وعمل مساعدا في منتخب بلده من 1990 إلى 1992.

وفي آخر مغامراته قاد بوافيشتا للبقاء في الدوري البرتغالي موسم 2020-2021.

جوزفالدو فيريرا الزمالك الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مران الزمالك - نبيه يعقد جلسة مع اللاعبين.. وطارق حامد يواصل التأهيل إبراهيم عادل: هدفنا واضح في بيراميدز.. وأتمنى الانضمام لـ منتخب مصر ضد السنغال إيهاب جلال: التشكيل أمام المقاولون لا علاقة له بـ الأهلي.. ورمضان صبحي سعيد في بيراميدز القمة تشتعل.. بيراميدز إلى الصدارة بثنائية في المقاولون العرب في الجول يكشف موقف مدرب الزمالك الجديد.. فيريرا يقترب بشدة وبديله جاهز انتهت في الدوري - المقاولون (0) (2) بيراميدز.. صدارة مؤقتة تشكيل الدوري - وادي وصادق يقودان بيراميدز.. ورباعي في وسط المقاولون أحمد مرتضى: لا يوجد لاعب بالأهلي حاليا أتمنى ضمه.. وحالة تضم رمضان صبحي لـ الزمالك
أخر الأخبار
محمد صلاح عن تفاوت مستواه بين ليفربول ومصر: أنا ثاني هدافي المنتخب 2 دقيقة | منتخب مصر
رجل أعمال تركي يتقدم لشراء تشيلسي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر موسيماني: علينا استغلال الفرص أمام المريخ.. وكنت أتمنى تأجيل لقاء بيراميدز 42 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف موعد وصول فيريرا ومباراته الأولى مع الزمالك 43 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر الشناوي: جاهزون لـ المريخ.. وكان يمكننا إسقاط صنداونز بنتيجة كبيرة 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ولاية أولى استثنائية لـ فيريرا مع الزمالك ساعة | تقرير في الجول
مران الزمالك - نبيه يعقد جلسة مع اللاعبين.. وطارق حامد يواصل التأهيل ساعة | الدوري المصري
بهدف مصطفى فتحي و3 بطاقات حمراء.. التعاون يتعادل مع الفتح ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 2 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر 3 نبأ سار لمنتخب مصر بسبب انتصار ليفربول على نورويتش 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد