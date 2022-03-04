في الجول يكشف موعد وصول فيريرا ومباراته الأولى مع الزمالك

متى يصل جوزفالدو فيريرا إلى القاهرة؟ وما هي المباراة الأولى له على رأس الزمالك فنيا؟ هذا ما يجيب عنه FilGoal.com.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عودة البرتغالي في ولاية ثانية بعقد يمتد لموسم ونصف.

وحسبما علم FilGoal.com فأنه من المتوقع وصول جوزفالدو فيريرا في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين المقبل.

وسيقود أسامة نبيه مباراة الزمالك والجونة في الدوري يوم الإثنين المقبل، وسيشاهد فيريرا المباراة من المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة.

وسيقود البرتغالي الزمالك فنيا أمام الوداد يوم الجمعة المقبل.

وكان أسامة نبيه قد قاد الزمالك لفوز صعب على فيوتشر في الدوري بنتيجة 3-2 بعدما تولى المهمة مؤقتا عقب رحيل كارتيرون.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

فيما يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب المجموعة بدوري أبطال إفريقيا خلف بترو أتليتكو والوداد بعدما جمع نقطتين من أول 3 مباريات.

اللقب الـ12

بطل الدوري في البرتغال ومصر وقطر كان قائد الكتيبة البيضاء نحو لقب الدوري الـ12 في تاريخ الفريق، في موسم 2014-2015 أعاد الزمالك إلى زعامة الكرة المصرية بالتتويج بالثنائية المحلية.

في فبراير 2015 خلف مواطنه جايمي باتشيكو في دكة الزمالك، ليبدأ مسيرة محلية مميزة انتهت بالتتويج بلقب الدوري الذي غاب عن خزائن الأبيض 11 عاما.

ثم واصل نتائجه المميز بالتفوق على الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك، في نهائي كأس مصر بالفوز بهدفي باسم مرسي مهاجم سيراميكا كليوباترا حاليا.

قبل أن يودع الكونفدرالية الإفريقية من الدور نصف النهائي على يد النجم الساحلي التونسي ويخسر السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 3-2.

ثم جمع فيريرا 10 نقاط في أول 4 جولات من الدوري موسم 2015-2016 قبل أن يغادر القلعة البيضاء بعد 41 مباراة، فاز في 28 منها وخسر 6.

وبعد الزمالك قاد فيريرا فريق السد القطري لمدة 3 مواسم ونصف.

ثم درب سانتوس البرازيلي سبعة أشهر وقاد بوافيشتا في النصف الثاني من الموسم الماضي.

10 ألقاب

وخلال مسيرته الممتدة منذ عام 1981، توج فيريرا بعشرة ألقاب، أبرزها ثلاثية متتالية مع بورتو في الدوري البرتغالي.

مارس فيريرا كرة القدم في شباب نادي أوفارينسي قبل أن يتوقف في عمر الـ20 ليبدأ رحلته التدريبية.

قاد العديد من الأندية البرتغالية ودرب أنجولا وعمل مساعدا في منتخب بلده من 1990 إلى 1992.

وفي آخر مغامراته قاد بوافيشتا للبقاء في الدوري البرتغالي موسم 2020-2021.