مران الأهلي - صلاح محسن يبدأ التأهيل.. ومحاضرة بالفيديو من موسيماني

بدأ صلاح محسن مهاجم الأهلي مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي داخل ملعب التتش تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم.

وكان صلاح محسن قد تعرض لإصابة في مشطية القدم أبعدته عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية، وخضع لبرنامج علاجي، ثم بدأ مرحلة التأهيل لتجهيزه للعودة إلى التواجد مع الفريق.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، في ختام استعدادات الفريق لمباراة المريخ السوداني المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل، والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني خلال المحاضرة على الحديث مع اللاعبين في كافة الجوانب الفنية والخططية، الخاصة بمباراة الفريق المريخ، وذلك قبل انطلاق المران الختامي الذي تم فيه السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى، وفق النظام المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد دخل في معسكر مغلق ابتداء من أمس الخميس، حيث ضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر.

وتواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في معسكر الفريق بعد سلبية المسحة الطبية التي خضع لها للتأكد من تعافيه من فيروس كورونا.