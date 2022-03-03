محمد صلاح عن الكرة الذهبية: النتائج صدمتني.. هناك دول لا علاقة لها بكرة القدم

أقر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر بأنه شعر بالصدمة حين خرجت نتائج تصويت جائزة الكرة الذهبية، حيث تواجد في المركز السابع.

وقال صلاح في حواره عبر قناة دي إم سي: "صدمت بالنتائج ولكن لا شيء يمكنني قوله. لم يكن هناك في العالم من يتوقع أني سأكون السابع ولكن هذا ما حدث".

وأضاف "أشعر أنها ليست عادلة بنسبة 100%. هناك دول كثيرة لا علاقة لها بكرة القدم ولا نعلم أسس تصويتهم، ولكني لا أؤمن بنظريات المؤامرة".

أما عن خروجه من تشكيل الأفضل في حفل الاتحاد الدولي (فيفا) قال محمد صلاح: "لا أعرف معايير الاختيارات. رأيت أني لم أتواجد بها. لم أكن سعيدا ولكن ماذا أفعل".

وأوضح أشعر أنه إذا رأى الناس أنه يجب أن أكون متواجدا وأن العالم كله يستغرب عدم وجودي فهذا هو الأهم. أحيانا أشعر أن الأمر ليس عادلا ولكن لا يوجد شيء لأفعله".

وعن أكثر ما يسعده في مسيرته قال النجم المصري: "طالما عائلتي سعيدة فأنا سعيد".

وعن مشاركته بحملة التوعية ضد إدمان المخدرات قال: "طالما أنك قادر على أن تتحدى نفسك فهذا شيء كبير. أتابع معهم الحملة منذ بداية إعلاناتها وكل عام أظهر في إعلان مشابه وأتمنى أن نتمكن من إفادة الناس وتغيير حياتهم للأفضل".

وعن تأقلمه مع الحياة في إنجلترا قال: "أحاول التأقلم مع أي بلد أذهب إليه. يجب أن أعرف ما الذي يحبونه وما الذي يكرهونه وإلا لن أتمكن من العيش. الشعب البريطاني مؤدب للغاية، من أكثر الشعوب التي رأيتها أدبا".

أما عن علاقته بالطعام المصري قال صلاح: "لا أتناول الفتة ولا أحضر حلاوة المولد كل عام. أتناول السلطة والأرز والبروكلي. أشعر بالذنب إذا أكلت الفطير المشلتت. أكلت الكشري على العشاء ذات مرة فلم آكل لنهاية الشهر".

وأخيرا عن خططه لما بعد الاعتزال أوضح محمد صلاح "سأعمل في شيء له علاقة بكرة القدم أو إدارة الأعمال. لا أعرف ما إذا كنت سأشتري أحد الأندية".