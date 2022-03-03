"فرصة واحدة لمشاهدتها".. موعد وقنوات عرض لقاء محمد صلاح مع إسعاد يونس الليلة

الخميس، 03 مارس 2022 - 16:06

كتب : FilGoal

كواليس حلقة محمد صلاح

تستضيف الفنانة إسعاد يونس الليلة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

يعرض الجزء الأول من اللقاء الليلة في تمام الساعة 9 مساءً على قناة DMC والتلفزيون المصري، أما الجزء الثاني من الحوار فيتم عرضه غدا في نفس الموعد

لمتابعة التفاصيل من هنا.

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