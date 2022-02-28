ديلي ميل: إنذار كاش لم يكن بسبب السياسة.. حكام الدوري الإنجليزي يسمحون بدعم أوكرانيا

كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن إبلاغ حكام الدوري الإنجليزي الممتاز بالسماح للاعبين بإظهار دعمهم لأوكرانيا دون تلقيهم بطاقات صفراء.

جاء ذلك بعد أن خلع ماتي كاش ظهير أستون فيلا قميصه احتفالا بهدفه في شباك برايتون، ليكشف عن رسالة تضامن مع صديقه البولندي توماس كيدزيورا الذي يلعب في صفوف دينامو كييف الأوكراني.

وذكرت الصحيفة أن كاش تلقى الإنذار من الحكم جون بروكس بسبب خلعه لقميصه وفقا لقوانين اللعبة، وليس لأنه أظهر رسالة سياسية.

بكلمات أخرى، لم يكن كاش ليتلقى هذا الإنذار إذا رفع قميصه ليكشف عن الكلمات المكتوبة، حيث تم تشجيع الحكام على السماح بإظهار الدعم والتعاطف لكل من تأثر بالأحداث في أوكرانيا.

وحفل الدوري الإنجليزي بلقطات دعم أوكرانيا أمام غزو روسيا لأراضيها، حيث خرج لاعبو إيفرتون لملاقاة مانشستر سيتي بعلم أوكرانيا في ملعب "جوديسون بارك".

وتلقى الثنائي الأوكراني فيتالي ميكولينكو لاعب إيفرتون وأوليكساندر زينشنكو لاعب مانشستر سيتي دعم الجماهير قبل المباراة، بينما منح وست هام لاعبه أندري يارمولينكو عطلة مؤقتة حرصا على حالته النفسية.