مصرع 5 لاعبين سودانيين غرقا

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 22:06

كتب : FilGoal

منتخب السودان أمم إفريقيا

لقي 5 لاعبين مصرعهم في السودان إثر غرق قارب كانوا على متنه، وذلك أمس -الأحد- بحسب تقارير صحفية.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" فقد غرق في هذا الحادث 5 لاعبين من فريق الملاحة السوداني الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة.

وكان القارب يقل اللاعبين من مدينة شندي إلى مدينة المتمة في ولاية نهر النيل بشمال السودان.

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جاء ذلك لخوض مباراة الملاحة أمام فريق الجريف ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة، في مدينة المتمة.

FilGoal.com ينعى الضحايا ويقدم التعازي لذويهم وللشعب السوداني الشقيق.

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