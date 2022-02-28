مصرع 5 لاعبين سودانيين غرقا
الإثنين، 28 فبراير 2022 - 22:06
كتب : FilGoal
لقي 5 لاعبين مصرعهم في السودان إثر غرق قارب كانوا على متنه، وذلك أمس -الأحد- بحسب تقارير صحفية.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" فقد غرق في هذا الحادث 5 لاعبين من فريق الملاحة السوداني الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة.
وكان القارب يقل اللاعبين من مدينة شندي إلى مدينة المتمة في ولاية نهر النيل بشمال السودان.
جاء ذلك لخوض مباراة الملاحة أمام فريق الجريف ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة، في مدينة المتمة.
FilGoal.com ينعى الضحايا ويقدم التعازي لذويهم وللشعب السوداني الشقيق.
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