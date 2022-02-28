الكاميرون تقيل كونسيساو وتعين سونج مديرا فنيا للمنتخب

الإثنين، 28 فبراير 2022 - 22:01

كتب : محمد عبد العظيم

ريجوبير سونج ومحمد زيدان - مصر والكاميرون في نهائي كأس أمم إفريقيا 2008

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم الإثنين رسميا إقالة المدير الفني للمنتخب أنطونيو كونسيساو من منصبه وتعيين القائد السابق للأسود ريبجوبير سونج.

وأشار البيان إلى أنه بناء على تعليمات من رئيس جمهورية الكاميرون باول بيا فقد تقرر استبدال الجهاز الفني للأسود.

وكان البرتغالي كونسيساو تولى قيادة الكاميرون في شهر سبتمبر من عام 2019.

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وخاض كونسيساو مع الأسود 23 مباراة في كل البطولات فاز في 14 لقاء وتعادل في سبعة وخسر مرتين.

وحصد كونسيساو المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون بعد الفوز على بوركينا فاسو بركلات الترجيح.

أما ريجوبير سونج فسبق له قيادة منتخب الكاميرون للمحليين وقاده للمشاركة في أمم إفريقيا 2018 والتي ودعها من دور المجموعات.

كما أنه تولى قيادة منتخب الكاميرون الأول بشكل مؤقت في عام 2018 ولكنه لم يخض أي مباراة.

كما سبق له قيادة منتخب الكاميرون الأولمبي وشارك في أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر 2019 ولكنه ودع المسابقة من الدور الأول كذلك.

وسيكون الاختبار الأول لسونج في شهر مارس المقبل بملاقاة الجزائر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الكاميرون سونج الجزائر طريق المونديال
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