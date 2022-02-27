خبر في الجول - عبد المقصود يقترب بشدة من العودة للجهاز الفني في الزمالك

اقترب أحمد عبد المقصود من العودة مرة أخرى للجهاز الفني للزمالك في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن أحمد عبد المقصود يقترب بشدة من العودة للجهاز الفني للزمالك، وذلك بناء على رغبة أسامة نبيه.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اقتراب أسامة نبيه من العودة للجهاز الفني للزمالك رفقة باتريس كارتيرون المدير الفني. (طالع التفاصيل)

وكتب أسامة نبيه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه اجتمع مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من أجل تصحيح مسار الفريق في الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

وتواجد عبد المقصود في الجهاز الفني لكارتيرون عقب عودته للزمالك، قبل أن يقرر الرحيل عن الأبيض في شهر أغسطس الماضي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد قرر استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني لسوء سلوك الثنائي حسب وصفه في صفحته الرسمية على موق التواصل الاجتماعي.

وقرر مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.

وتم إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي في القاهرة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وهزيمة أمام الوداد.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.