أسامة نبيه: اجتمعت مع رئيس الزمالك لتصحيح مسار الفريق

الأحد، 27 فبراير 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

أسامة نبيه مدرب الزمالك

كشف أسامة نبيه عن اجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادي اليوم.

وقال أسامة نبيه عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تم الاجتماع برئيس نادى الزمالك مرتضى منصور".

وأضاف "سنسعى جاهدين تصحيح مسار الفريق فى الفترة القادمة وإسعاد جماهير نادى الزمالك العظيمة الكبيرة متمنيين من الله التوفيق فى المرحلة القادمة".

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن أسامة نبيه دخل دائرة المرشحين للانضمام إلى الجهاز الفني لفريق الزمالك. (طالع التفاصيل)

عمل نبيه مساعدا لكارتيرون في الموسم قبل الماضي قبل أن يرحل عن منصبه.

وحدث تواصل بين الطرفين من أجل الاتفاق النهائي على عودة نبيه مجددا إلى الجهاز الفني.

وكان الزمالك قد خسر أمام الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما علم FilGoal.com دخول أحمد عبد المقصود عضو الجهاز الفني السابق للزمالك دائرة المرشحين أيضا للانضمام للجهاز كمدرب مساعد.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد قرر استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني لسوء سلوك الثنائي حسب وصفه في صفحته الرسمية على موق التواصل الاجتماعي.

وقرر مرتضى منصور إحالة المدير الفني باتريس كارتيرون للتحقيق فور عودته إلى القاهرة.

وتم إيقاف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي بعد الخسارة من الوداد المغربي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

ويلعب الزمالك مع الوداد المغربي في القاهرة في الجولة الرابعة.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث للمجموعة برصيد نقطتين من تعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا وهزيمة أمام الوداد.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي الوداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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