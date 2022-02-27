فان دايك: توقعنا صعوبة مباراة تشيلسي.. ولا أفهم لماذا ألغى الحكم هدفنا

الأحد، 27 فبراير 2022 - 23:01

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول × أستون فيلا

شدد فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول على أنه توقع صعوبة مواجهة فريقه ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وفاز ليفربول على تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. (طالع التفاصيل)

وقال فان دايك عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "توقعنا قبل المباراة أن تكون مواجهة كبيرة وصعبة، لذلك كانت تحتاج إلى الكثير من الأعصاب الهادئة".

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وأضاف "كانت جميع ركلات الجزاء جيدة بشكل عام باستثناء الركلة الأخيرة".

وأكمل "أخبرت الحكم أنني لا أفهم لماذا تم إلغاء هدفنا في تشيلسي، الكرة مرت فوق رأسي ولم أذهب لها حتى، وأعتقد أنني شاهدت لعبة تشبه ذلك في مباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد ولكني لا أفهم هذه الحالة".

وواصل "عانينا بشكل كبير خلال الموسمين الماضيين بسبب الإصابات، والآن نضجنا ونلعب بطريقة جيدة بسبب الإضافات التي دخلت على الفريق".

وأتم تصريحاته "تياجو لم يتمكن من اللعب لكن نابي كيتا شارك في الثانية الأخيرة وكان رائعا طوال المباراة ولعبنا بثقة كبيرة".

ليفربول فان دايك
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