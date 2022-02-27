4 أهداف ملغية و7 فرص مؤكدة و22 ركلة ترجيح.. كيبا يهدي ليفربول كأس الرابطة

حقق ليفربول لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11-10 بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتعادل كلا الفريقين دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي في مباراة شهدت ثلاثة أهداف ملغية لتشيلسي بداعي التسلل وهدف لليفربول لنفس السبب.

وقاز الريدز بلقبه التاسع في البطولة ليكون أكثر الفرق تتويجا بها بعد فك الشراكة مع مانشستر سيتي.

يورجن كلوب مدرب ليفربول حقق لقب كأس الرابطة الأول في محاولاته الثالثة كما اعتاد.

خسر كلوب لقب دوري أبطال أوروبا مرتين وحققه في الثالثة وكرر ذلك في نهائي كأس الرابطة.

التشكيل

عاد ديوجو جوتا للتواجد على مقاعد بدلاء ليفربول بعد التعافي من الإصابة.

وقرر يورجن كلوب البدء بالثلاثي فابينيو وهندرسون وتياجو ألكانتارا في وسط الملعب قبل أن يتعرض الأخير للإصابة خلال عمليات الإحماء ليدخل في مكانه نابي كيتا.

وأشرك توماس توخيل الثلاثي ميسون ماونت وكاي هافرتز وكريستيان بوليسيتش في التشكيل الأساسي ليبقى لوكاكو وفيرنر على مقاعد البدلاء.

وعاد ريس جيمس بعد إصابة لأكثر من شهرين ليتواجد على مقاعد البدلاء.

تشكيل ليفربول - صلاح يقود هجوم الريدز أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.. جوتا على مقاعد البدلاء#في_إنجلترا pic.twitter.com/rKSRJrgahf — FilGoal (@FilGoal) February 27, 2022

أحداث المباراة

أولى تهديدات تشيلسي جاءت في الدقيقة السادسة، لينقذ كيليهير فرصة مؤكدة من أمام كريستيان بوليسيتش بعد عرضية من سيزار أزبلكويتا.

ورد ليفربول في الدقيقة 18 بعرضية من ترينت ألكساندر آرنولد لعبها ساديو ماني بعيدة عن المرمى.

ومهد آرنولد الكرة لصلاح في ضربة حرة مع الدقيقة 22 وصلاح سدد بجوار القائم.

وطالب لاعبو تشيلسي بطرد نابي كيتا بعد تدخل قوي على ميسون ماونت في الدقيقة 24 ولكن الحكم طلب استمرار اللعب.

وفي الدقيقة 30 سدد نابي كيتا بقوة من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها ميندي وتعود إلى ماني الذي يسدد من داخل الست يادرات وميندي يتعملق.

5 دقائق بعد ذلك، ومرر بوليسيتش إلى هافرتز الذي انفرد بالمرمى وسدد بتصطدم بكيليهير وتخرج بجوار القائم. الحكم احتسب تسلل بعد ذلك.

وعاد كريستيان بوليسيتش ليسدد من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها كيليهير في الدقيقة 37.

وأهدر ماونت فرصة مؤكدة للتسجيل في الدقيقة 44 بعد جملة ثنائية بين بوليسيتش وهافرتز الذي لعب عرضية إلى ماونت على حدود الست ياردات ليسدد بجوار القائم.

تشيلسي بدأ الشوط الثاني بقوة مثل الأول، ومرر كوفاسيتش كرة طولية إلى ماونت الذي انفرد بالمرمى وسدد في القائم مع الدقيقة 49.

وتعرض سيزار أزبلكويتا للإصابة في الدقيقة 56 ليدخل في مكانه ريس جيمس.

4 دقائق بعد ذلك، وانفرد محمد صلاح بإدوارد ميندي ليلعبها من فوق الحارس وينقذها تياجو سيلفا من على خط المرمى.

وسجل جويل ماتيب الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 67 بعد عرضية من آرنولد وتمهيد من ساديو ماني قبل أن تلغي تقنية الفيديو الهدف بسبب وجود فا دايك في موقف تسلل ومنع ريس جيمس من الوصول للكرة.

تدخل توخيل بعد ذلك في الدقيقة 72 بدخول تيمو فيرنر وروميلو لوكاكو في مكان ميسون ماونت وكريستيان بوليسيتش.

وتألق إدوارد ميندي مجددا أمام تسديدة من لويس دياز من داخل منطقة الجزاء.

وسجل كاي هافرتز هدفا لتشيلسي في الدقيقة 78 من عرضية تيمو فيرنر ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وأجرى يورجن كلوب 3 تغييرات في الدقيقة 80 بدخول ديوجو جوتا وهيرفي إيليوت وجيمس ميلنر وخروج ساديو ماني وجوردان هندرسون ونابي كيتا.

وسنحت فرصة ثلاثية لليفربو في الدقيقة 85 بعد تسديدة دياز أبعدها الدفاع لتصل إلى ميلنر الذي سدد واصطدمت بالدفاع لتصل إلى ماتيب الذي سدد من داخل الست ياردات وتصدى لها ميندي.

وأنقذ ميندي فرصة هدف جديد من ليفربول في الدقيقة 90 بعد عرضية من آرنولد.

رد عليه كيليهير بالتصدي لتسديدة لوكاكو من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 94 بعد عرضية ماركوس ألونسو لينتهي الوقت الأصلي.

ودخل إبراهيما كوناتي لليفربول في بداية الوقت الإضافي بدلا من جويل ماتيب.

وأجرى كلوب تغييرا جديدا في الدقيقة 97 بدخول ديفوك أوريجي وخروج لويس دياز.

وسجل روميلو لوكاكو هدفا جديدا ألغاه الحكم بداعي التسلل قبل أن تؤمد تقنية الفيديو ذلك بعد تمريرة من ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة 98.

وأجرى توخيل تغييرا مع بداية الوقت الإضافي الثاني بدخول جورجينو في مكان ماتيو كوفاسيتش.

وقبل نهاية الوقت الإضافي بدقيقة واحدة قرر توماس توخيل دخول الحارس الإسباني البديل كيبا في مكان إدوارد ميندي.

ضربات الترجيح

ميلنر سجل الأولى لليفربول

ألونسو سجل الأولى لتشيلسي

فابينيو سجل الثانية لليفربول

لوكاكو سجل الثانية لتشيلسي

فان دايك سجل الركلة الثالثة لليفربول

كاي هافرتز سجل الثالثة لتشيلسي

ترينت ألكساندر آرنولد سجل الرابعة لليفربول

ريس جيمس سجل الرابعة لتشيلسي

محمد صلاح سجل الخامسة لليفربول

جورجينو سجل الخامسة لتشيلسي

ديوجو جوتا سجل السادسة لليفربول

أنتونيو روديجر سجل السادسة لتشيلسي

ديفوك أوريجي سجل السابعة لليفربول

نجولو كانتي سجل السابعة لتشيلسي

أندرو روبيرتسون سجل الثامنة لليفربول

تيمو فيرنر سجل الثامنة لتشيلسي

هيرفي إيليوت سجل التاسعة لليفربول

تياجو سيلفا سجل التاسعة لتشيلسي

إبراهيما كوناتي سجل العاشرة لليفربول

تريفوه تشالوباه يسجل العاشرة لتشيلسي

كيليهير سجل الركلة الـ11 لليفربول

كيبا أهدر الركلة الـ11 لتشيلسي.. ليفربول بطل كأس الرابطة