انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز(1)-(0) الصفاقسي.. فوز قاتل لبيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الصفاقسي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة

ق93. جووووووول قاتل لبيراميدز برأسية من علي جبر

ق90. خلفية مزدوجة رائعة من فراس شواط تمر فوق المرمى

ق78 رأسية من فاجري تعلو المرمى بعد ركنية نفذها أحمد فتحي

ق.62 سيطرة من بيراميدز على مجريات المباراة بدون فرص خطيرة على المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. حارس الصفاقسي يتصدى لتسديدة قوية من محمود دونجا

ق17. استبسال دفاعي ينقذ الهدف الأول من على خط مرمى الصفاقسي

ق2. تسديدة من إبراهيم عادل من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل