فودين: سنحاول حصد أكبر عدد من النقاط لأن ليفربول سيحارب حتى النهاية

لقب منسي؟ حين توج محمد صلاح بكأس رابطة المحترفين لأول مرة

"المجنون" بييلسا يرحل عن ليدز بعد 4 هزائم ثقيلة متتالية

ماذا فعل محمد صلاح ضد تشيلسي "أكثر فريق لعب ضده"

بعد استقبال 17 هدفا في 4 هزائم متتالية.. جارديان: بييلسا يترك ليدز

جوارديولا: يجب أن نفوز بكل المباريات.. وركلة الجزاء كانت تسللا

رانجنيك: كان يجب أن نسجل.. هذا ليس سوء حظ بل افتقار للدقة

بهدية من دفاع إيفرتون.. فودين ينقذ جوارديولا ويبتعد بـ مانشستر سيتي في الصدارة

بعد أزمة روسيا وأوكرانيا.. أبراموفيتش يسلم إدارة تشيلسي لمؤسسة النادي