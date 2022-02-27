مرتضى: أملك تسجيل صوتي يمكنه إيقاف كارتيرون.. لم يتق الله في التشكيل أو التغييرات

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجوما قويا على باتريس كارتيرون مدرب الفريق، واصفا إياه بأنه "لم يتق الله في اختيار التشكيل وتغييرات الفريق".

الزمالك خسر أمام الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.



























وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الشمس عقب المباراة: "أولا أتقدم باعتذاري لجماهير الوداد إدارة وجماهير على ما بدر منا بعد الاستقبال الرائع، وكان القرار الأول باستبعاد مدحت عبد الهادي وأمير عزمي. أحدهم سيسأل ماذا فعل أمير عزمي؟ كان يسير وراءه. لماذا قدمت إلى هنا من الدكة؟".

وأضاف "الطفل جامع الكرات يكون من الناشئين مثلما يحدث في مصر، ويتواجدون حبا في فرقهم ورغبة في رؤية المشاهير، لذلك لا يجب أن نتعامل معهم بتلك الطريقة".

رئيس الزمالك انتقل للحديث عن باتريس كارتيرون مدرب الفريق، فقال "كارتيرون لم يتق الله في التشكيل أو التغييرات. الوداد لم يحضر للمباراة في الشوط الثاني. هل مذكور في القرآن أن التغييرات يجب أن تكون بعد الدقيقة الستين؟".

وأكمل "السؤال الأول لكارتيرون في التحقيق سيكون هل تريد الاستمرار معنا؟ يبدو أنه لا يريد الاستمرار بهذه الطريقة لأن أخطاءك تكررت. خسرت من سموحة وتعثرت في أنجولا، أنت رجل لا تريد اتقاء الله، وأحدهم يسلطك لفعل هذا في الفريق. بعض اللاعبين لا يستحقون المشاركة أو يلعبون في مراكز غير مراكزهم، ومع ذلك تصمم على رأيك".

مرتضى أكمل "بعض اللاعبين قاتلوا، والبعض الآخر لم يحضر. عدت قبل شهر فوجدت هذا المدرب وهؤلاء اللاعبين. إذا أردت قياس قوة أي فريق، يكون ذلك من قوة الدكة. اللجنة السابقة باعت حسين فيصل، وأسامة فيصل، ومحمد صبحي، وحميد أحداد ولاعبين كثر وأنت تعلم بأن القيد ممنوع".

واستمر "استلمنا بيت (مخروب)، ونحاول إصلاحه. مديونيات بالملايين ولاعبين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ستة أشهر".

وفجر مرتضى مفاجأة "أملك تسجيل صوتي لـ باتريس كارتيرون كان يريد إرساله إلى وكيله يقول فيه بأنه سأجعلك ترحل بعد الاتفاق مع فريق سعودي، لكنه أرسله إلى أمير مرتضى بالخطأ بدلا من وكيله. بهذا التسجيل أستطيع إيقافه".

واسترسل "الشرط الجزائي؟ لن أضيع الفريق بسبب شرط جزائي، وبهذا التسجيل الصوتي لا يوجد شرط جزائي، وإذا تطلب الأمر دفع الشرط الجزائي من جيبي فأنا أوافق".

رئيس الزمالك أكمل "سبق لـ كارتيرون ورحل إلى التعاون السعودي. وكل الناس رأوا الفيديو الذي طلبت فيه الاستمرار لكنه قال بأنه مريض ويريد العودة إلى فرنسا، ثم انتقل إلى التعاون. من كان وراء رحيل كارتيرون هو من أعاده، ومن أعاده هو من يجعله يفعل ذلك الآن".

وأتم "لم نقرر رحيل كارتيرون بعد لكي أجيب عن مرشحين لخلافته. سنحقق معه أولا قبل اتخاذ أي قرار".

كان مرتضى منصور قد قرر إحالة باتريس كارتيرون إلى التحقيق، مع استبعاد مدحت عبد الهادي، وأمير عزمي مجاهد من الجهاز الفني. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري المصري.