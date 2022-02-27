موسيماني: علينا السير في الطريق الصعب.. وأطالب كاف بتطبيق الفيديو في المجموعات

عبر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن شعوره بالحزن بعد خسارة فريقه أمام صنداونز.

وخسر الأهلي أمام صندوانز بهدف دون رد في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهدرنا الكثير من الفرص ونشعر بالحزن للخسارة، لا أستطيع لوم اللاعبين لأنهم قدموا كل ما لديهم أمام صنداونز".

وأضاف "وضعنا أنفسنا في موقف صعب للغاية، وحتى نتأهل سيكون علينا السير في الطريق الصعب".

وأكمل "أهنئ صنداونز على الفوز، ولكن من المحبط أن تضع خصمك في ضغط كبير طوال المباراة وفي النهاية تستقبل هدفا من فرصة واحدة".

وواصل "أطالب الاتحاد الإفريقي بتطبيق تقنية الفيديو في دور المجموعات لبطولة إفريقيا، أشعر أن حارس صنداونز لمس الكرة خارج منطقة الجزاء، وأيضا أعتقد أن هدف بيرسي تاو لا يوجد به حالة تسلل".

واستمر في تصريحاته "لا ألوم على عدم وجود تقنية الفيديو بالتأكيد، كان لنا الكثير من الفرص ولم نسجل ويجب أن نتعلم من مثل هذه المباريات".

وشدد "كنت أعرف قوة صنداونز في الهجمات المرتدة مع تقدم علي معلول ومحمد هاني، وتوقعت أن نسجل هدفا من كرة عرضية ولكن الخطأ أننا لم نسجل مبكرا".

وأوضح "كان يجب أن أترك معلول وهاني للتقدم طوال المباراة، ولذلك حاولت تأمين وسط الملعب بثلاثة لاعبين لأن صنداونز يلعب على المرتدات".

وأشار "إذا سجل بيرسي تاو هدف الفوز فلن يسألني أي شخص لماذا لم يشارك ميكيسوني، وإذا لعب ميكيسوني وخسرنا ولم يشارك بيرسي تاو سيسألني الجميع لماذا لم تدفع بهذا اللاعب الكبير بدلا من تركه على مقاعد البدلاء".

وكشف "ميكيسوني لم يشارك لأن مباراة صنداونز تحتاج لاعبين لديهم خبرات كبيرة".

وأتم تصريحاته "عدم تسجيل الأهداف في مباراتين يضعنا تحت ضغط بكل تأكيد، ويجب أن نحاول الفوز على صنداونز في جنوب إفريقيا وهو أمر ممكن".