صنداونز يفوز على الأهلي والأحمر يخسر لأول مرة في إفريقيا منذ 13 مباراة

تلقى الأهلي الهزيمة الأولى له في بطولة دوري أبطال إفريقيا منذ 13 مباراة، وخسر أمام صندوانز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في الجولة الثالثة لمجموعات البطولة.

ورفع صنداونز رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة، وتوقف رصيد الأهلي عند نقطة واحدة في المركز الثالث بالتساوي مع الهلال السوداني صاحب المركز الرابع.

ويظل المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وتعد الهزيمة هي الأولى للأهلي على ملعبه في دوري أبطال إفريقيا منذ الهزيمة أمام أسيك ميموزا الإيفواري في دور المجموعات عام 2016.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمستوى متوسط من الطرفين ولم تظهر الخطورة على المرمى مبكرا.

وانطلق صنداونز بهجمة مرتدة من ناحية اليسار وأرسل لاعبه رالاني عرضية أرضية في الدقيقة 6 لكن الكرة مرت من الجميع وذهبت بعيدا عن مرمى محمد الشناوي.

وانطلق علي معلول من ناحية اليسار وأرسل عرضية قابلها حمدي فتحي بضربة رأسية لكن الكرة اصطدمت في الدفاع وخرجت لركنية في الدقيقة 19.

واستغل أليو ديانج إبعاد دفاع صنداونز لكرة أمام منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء لمدرب صنداونز موكوينا بسبب الاعتراض عليه في الدقيقة 30.

وواصل ديانج تهديد المرمى وسدد كرة قوية من أمام منطقة الجزاء مرت جوار القائم في أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول.

ومن ركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء سدد موكوينا كرة قوية لكن الحارس محمد الشناوي أمسك بها في الدقيقة 41.

وانطلق أحمد عبد القادر ومر بمهارة من دفاع صنداونز وسدد كرة اصطدمت في أحد اللاعبين قبل أن تصل إلى المرمى.

وحصل طاهر محمد طاهر على مخالفة من أمام منطقة الجزاء، وتقدم علي معلول لتسديدها لكن الحارس أمسك بها.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني شارك بيرسي تاو بدلا من طاهر محمد في أول تبديلات الأهلي.

وضغط الأهلي بقوة مع بداية الشوط الثاني وأرسل معلول عرضية خطيرة أبعدها الحارس قبل أن تصل إلى عبد القادر الذي لم ينجح في تسديد الكرة.

وفي أخطر فرصة لصنداونز خلال المباراة انطلق لاكاي من الناحية اليسرى وأرسل عرضية من أمام محمد هاني اصطدمت في قائم محمد الشناوي ومرت بسلام على مرمى الأحمر.

واستمر لاكاي في تهديد مرمى الأهلي وسدد كرة قوية أبعدها الشناوي ببراعة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 56.

وأرسل محمد هاني عرضية مرت من دفاع صنداونز ووصلت إلى علي معلول في مواجهة المرمى ليسدد كرة مرت أعلى العارضة في فرصة خطيرة أخرى للأحمر.

وشارك محمد مجدي "أفشة" بدلا من محمد شريف في التبديل الثاني للأحمر في الدقيقة 64.

وسجل بيرسي تاو هدفا لكن الحكم لم يحتسبه بسبب تسلل المهاجم الجنوب إفريقي في الدقيقة 66.

وانطلق بيرسي تاو في هجمة مرتدة ومرر الكرة إلى أفشة الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة.

وأجرى موسيماني التبديل الثالث للأهلي بنزول حسين الشحات بدلا من أحمد عبد القادر في الدقيقة 77.

وأهدر أفشة فرصة خطيرة من أمام منطقة الجزاء بعدما سدد كرة مستغلا تقدم الحارس لكنها اصطدمت في الدفاع.

وعلى عكس سير اللعب سجل صنداونز هدف التقدم في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من مولينا بعد إبعاد خاطئ للكرة من ياسر إبراهيم.

وشارك حسام حسن في رابع تبديلات الأهلي في الدقيقة 88 بدلا من أليو ديانج.

وفي فرصة خطيرة انطلق بيرسي تاو من ناحية اليسار وأرسل عرضية إلى حسام حسن أمام المرمى لكن الدفاع أبعدها قبل أن تصل لمهاجم الأهلي.

واستمر ضغط الأهلي بقوة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد حمدي فتحي أن يسجل التعادل بضربة رأسية من ركنية نفذها أفشة، لكن الحارس أبعدها إلى ركنية أخرى.

لتنتهي المباراة بخسارة الأهلي بهدف دون رد.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد المريخ السوداني.