سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تؤزم موقف الأحمر

خسر الأهلي مباراته الثانية في المجموعة أمام صنداونز بهدف دون رد في ستاد القاهرة.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب صنداونز والهلال والمريخ.

فكيف يصعد الأهلي للدور ربع النهائي من المسابقة؟

موقف المجموعة الحالي

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 4 نقاط

الأهلي – نقطة واحدة

الهلال – نقطة واحدة

مباريات الأهلي المتبقية

المريخ السوداني – 5 مارس

ماميلودي صنداونز – 11 مارس

المريح السوداني – 18 مارس

الهلال السوداني – 1 إبريل

سيناريوهات صعود الأهلي

كيف يصل للصدارة؟

الأهلي حصد نقطة واحدة في أول مباراتين بالتعادل أمام الهلال السوداني والخسارة أمام صنداونز.

يبتعد الأهلي عن صدارة المجموعة بـ3 نقاط بعد أول مباراتين مع مباراة مؤجلة أمام المريخ يلعبها الأحمر يوم 5 مارس.

ويلعب الأهلي مع المريخ السوداني مباراتين، ومباراة أمام صنداونز وهما الأقرب للتنافس على الصدارة والصعود.

دعنا نبدأ بمواجهة المريخ السوداني المؤجلة في البداية.

فوز الأهلي على المريخ سيعني وصول الأهلي للنقطة الرابعة وهو نفس رصيد الفريق السوداني في المركز الثاني للمجموعة.

موقف المجموعة وقتها

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 4 نقاط

الأهلي – 4 نقاط

الهلال – نقطة واحدة

سيلعب الأهلي 3 مباريات بعد ذلك أمام صنداونز ثم المريخ وأخيرا الهلال.

إذا فاز الأهلي بهم سيصل رصيده للنقطة 13.

صن دوانز سيتبقى له مباراتين، الفوز بهما سيجعل أعلى رصيد ممكن للفريق الجنوب إفريقي هو 13 نقطة.

سيحتاج الأهلي للتفوق في المواجهات المباشرة أولا على صنداونز في جنوب إفريقيا ووقتها سيتم الاحتكام لفارق الأهداف.

فوز الأهلي في المباريات الثلاث مع تعادل أو خسارة صن داونز أمام المريخ سيعني اقتناص الأحمر للصدارة.

المريخ السوداني صاحب المركز الثاني الآن برصيد 4 نقاط، سيصبح أعلى رصيد ممكن الوصول إليه هو 10 نقط.

التأهل في المركز الثاني

إذا تعادل الأهلي مع صنداونز بعد ذلك، فوزه في آخر مباراتين سيرفع رصيده للنقطة 11.

حال فوز صنداونز على الهلال السوداني سيصل رصيده لـ11 نقطة، وسيصل المريخ للنقطة السابعة إذا فاز على الهلال أيضا.

المباراة الأخيرة ستجمع المريخ مع صنداونز، فوز الفريق الجنوب إفريقي سيعني صعوده في الصدارة وسيأتي الأهلي في المركز الثاني.

فوز المريخ السوداني سيعني الاحتكام للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف بين الأهلي وصنداونز لحسم الصدارة والوصافة.

تعادل الفريقين سيعني صعود صنداونز في الصدارة والأهلي في الوصافة.

إذا خسر الأهلي أمام صنداونز، فوزه في آخر مباراتين سيرفع رصيده للنقطة العاشرة.

حال فوز صنداونز على الهلال السوداني سيصل رصيده لـ13 نقطة، وسيصل المريخ للنقطة السابعة إذا فاز على الهلال أيضا.

وقتها سيصعد الأهلي لربع النهائي باعتبار فوزه على المريخ السوداني ذهابا وإيابا.

التعادل مع المريخ

تعادل الأهلي مع المريخ سيعني وصول الأهلي للنقطة الثانية في المركز الثالث للمجموعة

موقف المجموعة وقتها

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 5 نقاط

الأهلي – 2 نقاط

الهلال – نقطة واحدة

فوز الأهلي في الثلاث مباريات المتبقية سيعني ضمانه للصعود بغض النظر عن باقي النتائج.

وقتها سيصل الأهلي إلى 11 نقطة.

حال فوز صنداونز على الهلال السوداني سيصل رصيده لعشر نقاط، وسيصل المريخ للنقطة الثامنة إذا فاز على الهلال أيضا.

المباراة الأخيرة بين صنداونز والمريخ، فوز الفريق الجنوب إفريقي سيعني صعود الأهلي كوصيف للمجموعة.

تعادل الفريقين سيعني صعود الأهلي بشكل أكيد سواء كوصيف أو متصدر بنفس رصيد صنداونز وسيتم الاحتكام للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف.

فوز المريخ على صنداونز سيعني وصول الفريق السوداني للنقطة 11 وهو نفس رصيد الأهلي وسيتم الاحتكام للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف مع إقصاء صنداونز.

حال تعادل الأهلي مع صنداونز بعدها، ثم الفوز في آخر مباراتين سيصل رصيده للنقطة التاسعة.

حال فوز صنداونز على الهلال السوداني سيصل رصيده لعشر نقاط، وسيصل المريخ للنقطة الثامنة إذا فاز على الهلال أيضا.

فوز صنداونز على المريخ في المواجهة الأخيرة، سيعني صعود الأهلي في المركز الثاني.

تعادل صنداونز مع المريخ، سيتساوى الأهلي مع الفريق السوداني في النقاط ومع فوز الأهلي في مباراة والتعادل في الأخرى أمامه سيصعد في المركز الثاني.

حال فوز المريخ على صنداونز، سيعني وداع الأهلي للبطولة مع وصول الفريق السوداني للنقطة 11 وتوقف رصيد صنداونز عند 10 نقاط وهو أعلى من رصيد الأهلي.

ما سيغير هذا السيناريو هو سقوط المريخ أو صنداونز أمام الهلال سواء بالتعادل أو الخسارة.

حال هزيمة الأهلي من صنداونز، سيحتاج للفوز في آخر مباراتين مع فوز صنداونز على المريخ السوداني من أجل الصعود كوصيف للمجموعة.

الخسارة أمام المريخ

خسارة الأهلي ستعني تأزم موقفه تماما وتوقف رصيده عند نقطة واحدة

موقف المجموعة وقتها

صن داونز – 7 نقاط

المريخ – 7 نقاط

الأهلي – نقطة واحدة

الهلال – نقطة واحدة

سيحتاج الأهلي وقتها للفوز بالثلاث مباريات بشكل مبدئي وانتظار نتائج باقي المنافسين.

صنداونز وقتها سيتبقى له مباراتين وكذلك المريخ، فوز كلا الفريقين على المريخ سيعني وصولهما للنقطة العاشرة.

وقتها سينتظر الأهلي فوز أحد الفريقين على الآخر من أجل الصعود معه كوصيف للمجموعة.