بهدية من دفاع إيفرتون.. فودين ينقذ جوارديولا ويبتعد بـ مانشستر سيتي في الصدارة

السبت، 26 فبراير 2022 - 21:38

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو مانشستر سيتي بهدف فيل فودين

مانشستر سيتي إيفرتون الدوري الإنجليزي
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