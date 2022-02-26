بهدية من دفاع إيفرتون.. فودين ينقذ جوارديولا ويبتعد بـ مانشستر سيتي في الصدارة

رانجنيك: كان يجب أن نسجل.. هذا ليس سوء حظ بل افتقار للدقة

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في مباراة عودة إريكسن.. نيوكاسل يبتعد أكثر عن مراكز الهبوط بالفوز على برينتفورد