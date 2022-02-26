جونيور مورايش.. لاعب برازيلي قد يرتدي زي الجيش الأوكراني

السبت، 26 فبراير 2022 - 11:19

كتب : إسلام أحمد

جونيور مورايش - شاختار

وسط 30 لاعبا برازيليا في الدوري الأوكراني، يعيش جونيور مورايش وضعا متأزما ومختلفا تماما.

جونيور مورايس

النادي : شاختار دونتسك

شاختار دونتسك

بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، وظهر أكثر من لاعب برازيلي في فيديو واحد يطالب السلطات بمساعدتهم في العودة لبلادهم من جديد. (طالع التفاصيل)

شبكة "جلوبوسبورت" البرازيلية كشفت اختلاف وضع جونيور مورايش لاعب شاختار دونتسك الحالي عن باقي الـ 30 لاعبا والذي يجذب الأنظار.

أخبار متعلقة
شاختار دونتسك وزوريا لوهانسك.. موقف غير واضح لضحايا الحرب الأوكرانية الروسية تداعيات أحداث أوكرانيا - لاعب روسي يعلن رفضه للحرب.. وشالكه يحجب راعيه لاعب أرجنتيني: نحتمي في مخبأ النادي والأوكرانيون لم يفكروا بالحرب.. هذا كابوس يويفا يقرر عدم إقامة مباريات في روسيا وأوكرانيا

اللاعب البالغ 34 عاما وُلد في ولاية ساو باولو وهو البرازيلي الوحيد الذي يمتلك جواز سفر أوكراني بعدما حصل على الجنسية في 2019.

عائلة اللاعب عادت للبرازيل في نهاية العام الماضي (2021)، ومن ثم انضم مورايش لمعسكر الفريق في تركيا استعدادا لعودة الموسم، وعاد إلى أوكرانيا فقط الأسبوع الجاري.

GazetaWeb - Junior Moraes, jogador do Shakhtar Donetsk, é naturalizado ucraniano e pode servir na guerra contra a Rússia

ويتواجد حاليا مورايش رفقة اللاعبين البرازيليين في فندق بالعاصمة الأوكرانية كييف منتظرين قرار العودة لبلادهم.

الخميس الماضي أعلن فولودمير زيلينسكي رئيس البلاد التعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوما بسبب الحرب الروسية، وهو ما يعني منع الذكور الأوكرانيين من السفر خارج البلاد طيلة تلك المدة.

كما أنه قد يتم طلبهم لقضاء الخدمة العسكرية للدفاع عن البلاد.

FC SHAKHTAR ENGLISH on Twitter: "⚽ Junior Moraes scored his first goal for the national team of Ukraine 🇺🇦 Mykola Matviienko and Marlos also took part in the #UkraineFinland match (1-1). More

اقرأ - شاختار دونتسك وزوريا لوهانسك.. موقف غير واضح لضحايا الحرب الأوكرانية الروسية

الرحلة الأوكرانية

مسيرة مورايش بدأت مع سانتوس البرازيلي، ومن ثم انضم لصفوف ماتلورج دونتسك الأوكراني في 2012.

وأعير لصفوف سسكا صوفيا البلغاري ثم عاد مجددا لماتلورج وفي 2014 وبسبب بدء تأزم الوضع السياسي بين أوكرانيا وروسيا في مدينة دونتسك، أعلن النادي إفلاسه في 2015.

رحل مورايش لصفوف دينامو كييف بعدما أصبح الهداف التاريخي لماتلورج برصيد 35 هدفا.

وبعد موسم ونصف مع فريق العاصمة الأوكرانية أعير لمدة 6 أشهر لفريق تيانجيان تياهيني الصيني ثم عاد لأوكرانيا مجددا في 2017 لكن تلك المرة للانضمام لصفوف شاختار دونتسك.

Tianjin Quanjian sign Junior Moraes from Dynamo Kiev on Chinese transfer deadline day – Football Tribe Asia

البرازيلي سجل 26 هدفا في آخر موسمين ما قاد أندري شيفشينكو المدير الفني لمنتخب أوكرانيا السابق للمطالبة بتجنسيه من أجل ارتداء القميص الأصفر والأزرق.

وفي 2019 أصبح مورايش لاعبا لمنتخب أوكرانيا ومنذ ذلك الحين خاض 11 مباراة دولية وسجل هدفا وحيدا جاء في شباك فنلندا في تصفيات كأس العالم 2022.

فهل يدفع اللاعب ثمن اختياراته في عالم كرة القدم بسبب الحرب؟

جونيور مورايش الحرب الروسية الأوكرانية شاختار دونتسك
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم 26 فبراير 2022.. الأهلي والزمالك وريال مدريد وسيتي وباريس إنتر يرفض استغلال تعثر جاره ويتعادل سلبيا مع جنوى مالديني يصب غضبه بعد التعادل: لا يمكن دائما أن يكون لدينا حكام مبتدئون في سان سيرو لاعب أودينيزي بعد هدفه في ميلان: لم أكن متأكدا إذا كنت لمست الكرة بذراعي فرصة جديدة تضيع للابتعاد في الصدارة.. ميلان يتعادل مع أودينيزي مؤتمر رانجنيك: شهر مارس سيحدد موسم يونايتد.. ولو امتد لقاء أتليتكو ربما كنا سنفوز توابع الغزو الروسي لأوكرانيا.. يونايتد يفسخ عقد شركة الطيران وإلغاء سباق فورمولا 1 مدرب جالاتا سراي: مواجهة برشلونة هي أسوأ اختيار لنا.. تحسنوا كثيرا
أخر الأخبار
ليفاندوفسكي: أؤيد عدم مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم 12 دقيقة | تصفيات كأس العالم
جونيور مورايش.. لاعب برازيلي قد يرتدي زي الجيش الأوكراني 37 دقيقة | أوروبا
بولندا: نرفض مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم 38 دقيقة | تصفيات كأس العالم
عبد الواحد السيد: الزمالك انهار حين قال درويش مازحا كفى بطولات لأننا نفتقد للمال 53 دقيقة | مصر
خبر في الجول - كيروش غير راضٍ عن الأداء في الدوري.. وكيف سيختار اللاعبين لمواجهة السنغال ساعة | منتخب مصر
مواعيد مباريات اليوم 26 فبراير 2022.. الأهلي والزمالك وريال مدريد وسيتي وباريس ساعة | مصر
إنتر يرفض استغلال تعثر جاره ويتعادل سلبيا مع جنوى 11 ساعة | أوروبا
بمشاركة مرموش.. شتوتجارت يخسر أمام هوفنهايم بهدفين 11 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 3 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك 4 عامر حسين لـ في الجول: تغريم دعدور 25 ألف جنيه بسبب القميص أمام المصري