جونيور مورايش.. لاعب برازيلي قد يرتدي زي الجيش الأوكراني

وسط 30 لاعبا برازيليا في الدوري الأوكراني، يعيش جونيور مورايش وضعا متأزما ومختلفا تماما.

جونيور مورايس النادي : شاختار دونتسك شاختار دونتسك

بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، وظهر أكثر من لاعب برازيلي في فيديو واحد يطالب السلطات بمساعدتهم في العودة لبلادهم من جديد. (طالع التفاصيل)

شبكة "جلوبوسبورت" البرازيلية كشفت اختلاف وضع جونيور مورايش لاعب شاختار دونتسك الحالي عن باقي الـ 30 لاعبا والذي يجذب الأنظار.

اللاعب البالغ 34 عاما وُلد في ولاية ساو باولو وهو البرازيلي الوحيد الذي يمتلك جواز سفر أوكراني بعدما حصل على الجنسية في 2019.

عائلة اللاعب عادت للبرازيل في نهاية العام الماضي (2021)، ومن ثم انضم مورايش لمعسكر الفريق في تركيا استعدادا لعودة الموسم، وعاد إلى أوكرانيا فقط الأسبوع الجاري.

ويتواجد حاليا مورايش رفقة اللاعبين البرازيليين في فندق بالعاصمة الأوكرانية كييف منتظرين قرار العودة لبلادهم.

الخميس الماضي أعلن فولودمير زيلينسكي رئيس البلاد التعبئة العامة في أوكرانيا لمدة 90 يوما بسبب الحرب الروسية، وهو ما يعني منع الذكور الأوكرانيين من السفر خارج البلاد طيلة تلك المدة.

كما أنه قد يتم طلبهم لقضاء الخدمة العسكرية للدفاع عن البلاد.

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الرحلة الأوكرانية

مسيرة مورايش بدأت مع سانتوس البرازيلي، ومن ثم انضم لصفوف ماتلورج دونتسك الأوكراني في 2012.

وأعير لصفوف سسكا صوفيا البلغاري ثم عاد مجددا لماتلورج وفي 2014 وبسبب بدء تأزم الوضع السياسي بين أوكرانيا وروسيا في مدينة دونتسك، أعلن النادي إفلاسه في 2015.

رحل مورايش لصفوف دينامو كييف بعدما أصبح الهداف التاريخي لماتلورج برصيد 35 هدفا.

وبعد موسم ونصف مع فريق العاصمة الأوكرانية أعير لمدة 6 أشهر لفريق تيانجيان تياهيني الصيني ثم عاد لأوكرانيا مجددا في 2017 لكن تلك المرة للانضمام لصفوف شاختار دونتسك.

البرازيلي سجل 26 هدفا في آخر موسمين ما قاد أندري شيفشينكو المدير الفني لمنتخب أوكرانيا السابق للمطالبة بتجنسيه من أجل ارتداء القميص الأصفر والأزرق.

وفي 2019 أصبح مورايش لاعبا لمنتخب أوكرانيا ومنذ ذلك الحين خاض 11 مباراة دولية وسجل هدفا وحيدا جاء في شباك فنلندا في تصفيات كأس العالم 2022.

فهل يدفع اللاعب ثمن اختياراته في عالم كرة القدم بسبب الحرب؟